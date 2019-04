Maria e Matilde não queriam acreditar quando viram a fotografia que o pai tinha publicado no Instagram. Nem o facto de ser Dia do Pai as conseguiu acalmar. "Estava horrível, tinha o sol a bater-me na cara" diz Matilde Campos, de 14 anos. A irmã também não gostou de se ver e pediram ao pai que apagasse a imagem. Resposta: nem pensar.Segundo o EU Kids Online, um estudo publicado este ano que relata o dia a dia das crianças e adolescentes portugueses no digital, 28% dos miúdos entre os 9 e os 17 anos afirmam que os seus pais já publicaram textos, vídeos ou imagens sobre eles nas redes sociais sem lhes perguntarem se estavam de acordo.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 4 de abril de 2019. Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.