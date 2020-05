Espetáculo de Bruno Nogueira esgota em menos de 15 minutos

O Campo Pequeno vai receber, a 1 de junho, o projeto de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo "Deixem o Pimba em Paz". Os 2 mil bilhetes foram colocados à venda online na manhã desta quinta-feira e esgotaram em menos de 15 minutos. Relacionado Direto de Bruno Nogueira no Instagram quebra recorde de visualizações em Portugal





Este é um dos primeiros eventos em salas de espetáculo desde a sua proibição, a 18 de março, devido ao início do primeiro estado de emergência imposto pela pandemia de Covid-19.



O espetáculo, que terá como regra o uso obrigatório de máscara, vai contar com convidados como Salvador Sobral e Samuel Úria, além dos habituais membros que atuam com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo: Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais.













Esta terça-feira, o Ministério da Cultura indicou as primeiras regras para a reabertura das salas de espetáculo: com máscaras, lugares marcados e definição de vias de entrada e de saída.



A última noite de "Como é que o Bicho Mexe", a rubrica que durante dois meses levou Bruno Nogueira aos diretos do Instagram, teve cerca de 175 mil visualizações em tempo real, um recorde nas redes sociais portuguesas.



Em março, o que começou por ser um desabafo sobre a pandemia da covid-19 e o confinamento, acabou por se tornar num projeto e um fenómeno cultural que culminou numa 'arruada' por Lisboa à procura de luzes de Natal e com a participação de figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nélson Évora ou Salvador Sobral.

Ao lado do também humorista e argumentista Nuno Markl - o condutor de serviço -, ambos foram abordados durante a viagem por centenas de fãs que os acompanharam na vida real e mais de 150 mil que os seguiam nos ecrãs dos telemóveis e computadores, durante duas horas, como foi habitual durante os dias da semana dos últimos dois meses.

Depois de duas horas de um direto com uma carga emocional forte para todos e milhares de mensagens, Bruno Nogueira reafirmou que voltaria a tentar este fenómeno no futuro, algo que já tinha prometido à filha.

No final, ficaram as mesmas palavras das despedidas do humorista e a promessa de dias melhores, na era da pandemia da Covid-19: "Voltamos a encontrar-nos em algum sítio, provavelmente aqui [Instagram]. É um até já, não será um adeus, tenho muitas dificuldades com o adeus. É um até já e aguentem firmes que vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem".



Com Lusa.