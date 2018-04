As provas de aferição de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras dos alunos do 2.º ano decorrem entre 2 e 10 de Maio.

Com as provas de aferição à porta, há muitas escolas que não têm os equipamentos necessários para a avaliação dos alunos. A partir de dia 2 de Maio, arrancam os exames de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras dos alunos do 2.º ano de escolaridade.



Segundo o Jornal de Notícias, as escolas não têm equipamentos como o plinto ou o espaldar - necessários para Educação Física - e também têm carências de materiais de Expressão Plástica, acabando por pedi-los aos encarregados de educação dos alunos.



As provas de aferição de Expressões Artísticas e de Expressões Físico-Motoras decorrem entre 2 e 10 de Maio. Os alunos do 2.º ano de escolaridade voltarão a ser avaliados a 15 de Junho (a Português e Estudo do Meio) e a 18 de Junho (a Matemática e Estudo do Meio).



