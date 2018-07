São três projectos musicais em zonas problemáticas do País, mas com um objectivo comum: combater o absentismo escolar e ocupar os tempos livres em bairros sociais. Do reggae à música clássica, passando pelo jazz, as notas (pelo menos musicais) estão à vista.

É na cave do Sporting Clube da Reboleira e Damaia que os Lions di Polon se encontram todas as semanas para ensaiar. No piso de cima, na sede da colectividade, reina a calma normal de um café de bairro: jornais desportivos em cima das mesas, cachecóis de futebol pendurados no tecto e as várias taças conquistadas pelo clube a servir de decoração. Na cave, a conversa é outra, com instrumentos musicais por toda a parte e uma bandeira de Amílcar Cabral a dar cor às paredes cinzentas ainda com restos de cola.

"Tivemos de tirar as caixas de ovos que usávamos para isolar o som por questões de segurança", explica o cabo-verdiano João Cabral, de 39 anos, fundador e professor dos Lions, como lhes chama para abreviar, o projecto musical com miúdos desta zona da Amadora. "Os materiais podiam ser inflamáveis", esclarece. Ficou só a cola ainda agarrada ao cimento e em breve, se houver dinheiro, talvez haja paredes de cortiça.



Uma semana antes, os Lions tocavam pela primeira vez êxitos como Johnny B. Goode na discoteca africana B.Leza, em Lisboa, numa noite de reggae onde a banda não poderia entrar se não fosse para subir ao palco: à excepção do professor, que toca baixo, são todos menores.



Hélio, o guitarrista, tem 12 anos, Elvin, na bateria, 14 anos, e Josilene, a sua irmã, nas teclas, tem também 12. São eles os resistentes do projecto independente, sem ajuda financeira, que começou no Verão de 2013 "para dar aulas [de música] e ocupar o tempo das crianças da zona da Reboleira", conta João Cabral, "em vez de andarem para aí".



Resultou nas férias, resultou no regresso às aulas e foi-se prolongando até hoje com ensaios na cave do Sporting Clube (os Lions até lhe dedicaram um hino de agradecimento) e alunos que foram entrando e saindo – eram dezenas, mas restaram apenas três, os actuais membros da banda, além de João. "Alguns ficaram para trás por falta de acompanhamento dos pais, o que é muito importante. Agora somos poucos, mas isso dá mais estabilidade à banda", considera. "Ainda assim gostava de ter mais crianças, para sentir mais alegria."



Hélio, o guitarrista, natural da Baía, no Brasil (por isso quis ser fotografado com a camisola da selecção), foi o último a chegar. "Veio por causa do tio", conta João. "Trabalhamos com pessoas que estão a fazer serviço comunitário e foi assim que o Hélio veio parar aqui." Desde então, está diferente, diz o próprio. "Antes era muito stressado com as coisas. Vim para cá e comecei a tocar e a ouvir reggae, a reflectir nas letras... Hoje em dia estou mais calmo."



As letras dos temas originais da banda (já há 20) são escritas pelos alunos que ensaiam normalmente duas vezes por semana e compõem nos tempos livres. "A maioria das músicas que faço hoje são de crítica social", diz Hélio, que quando for grande quer ser arquitecto – e tocar ao mesmo tempo. Elvin, o baterista, quer ser guia turístico e Josilene bailarina.



Os dois irmãos estão no projecto desde o início, com o apoio moral dos pais, e é outra irmã mais velha, Josiane, quem os leva e vai buscar aos ensaios. Elvin era "descoordenado" nas primeiras aulas, confessa. "Depois deste tempo sei que ainda não estou bom, ainda não atingi um patamar de perfeição. Mas gosto de pensar que isso não existe. É sempre a melhorar."



Josi, como é conhecida pelos amigos, costuma compor em casa no teclado com um caderno à frente. "Foi uma sorte podermos encontrar o senhor João", diz a teclista. "Ele tem uma força de vontade… Poderia estar com a mulher e com o filho em casa a descansar, mas está aqui para nos ajudar a fazer alguma coisa na vida, para no futuro sermos alguém."



O "senhor João", como o tratam, o único professor que restou do projecto inicial, mal tem tempo para os ensaios. Entre o filho com menos de um ano e a cozinha do restaurante no Cais do Sodré onde trabalha, só nas folgas é que consegue ir de transportes até à Reboleira, onde entretanto deixou de viver, para acompanhar a evolução dos Lions – os instrumentos musicais foram também comprados por ele, com algum apoio financeiro de amigos, conhecidos e colegas. "Não recebo nada por dar as aulas, mas isso [a gratidão dos alunos] acaba por pagar. Gostava de ter tido em Cabo Verde esta oportunidade que eles estão a ter, de ter tido alguém que me encaminhasse."



Orquestra Geração

Foi também no concelho da Amadora, no bairro do Casal da Boba, que a Orquestra Geração se estreou há 10 anos no Agrupamento de Escolas de Miguel Torga. "Um verdadeiro projecto de cidadania" com vista a "combater o absentismo escolar e a ocupar os tempos livres dos miúdos", diz à SÁBADO António Wagner Diniz, director e fundador deste projecto de cariz social do Conservatório Nacional.

Estamos num sofá do Teatro São Luiz, onde em Maio aconteceu a gala comemorativa de uma década "a tocar vidas". "É o nosso lema, mas deveria ser água mole em pedra dura tanto bate até que fura", sorri António.



A ideia do projecto não foi criar "uma simples escola de música", sublinha. "Foi fornecer àquelas pessoas uma série de qualificações que lhes permitissem mais tarde tomarem opções um bocadinho fora do normal do que seria [de esperar] naquele bairro."

Dez anos depois, expandiu-se. De 15 alunos e três ou quatro professores no Casal da Boba no ano lectivo de 2007/2008 passaram a ter 1.170 alunos e perto de 80 professores em 20 escolas da zona metropolitana de Lisboa e outras quatro num agrupamento de Coimbra.



Não se formam músicos, formam -se pessoas. "O que nos interessa é transformá-las em alguém que decide conscientemente se quer vender gelados, se quer ser mecânico, médico ou músico. A mim tanto me faz. O importante é que sejam felizes e que façam esse trabalho por eles próprios."



Na orquestra não há chumbos nem há notas, embora haja "exigência". Há níveis de acordo com a técnica e sete horas semanais pós -lectivas de música e prática instrumental (cordas, sopro e percussão), seis delas em turma, a pares ou em naipes. "Há escolas muito, muito difíceis em que começamos com 30 crianças e não as conseguimos juntar, porque elas não se dão umas com as outras, andam à joelhada. Tem de ser por fases, a pouco e pouco."



O projecto funciona em zonas consideradas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), "em que o acesso à arte é nulo", identificadas pelas respectivas autarquias e com professores financiados pelo Ministério da Educação. "Agora é tudo cor-de-rosa, mas [por dependerem da aprovação desse financiamento] nunca sabemos se vamos existir no ano seguinte."



Alguns professores frequentam cursos de formação específica (resolução de conflitos, por exemplo) e até têm uma psicóloga in loco a acompanhar cada escola. "As pessoas que estão a dirigir o projecto, os coordenadores da escola, têm a sensibilidade de saber porque é que o miúdo ou a miúda anda a faltar às aulas", explica o presidente. "Muitas vezes é porque têm de tomar conta dos irmãos, porque os pais foram trabalhar ou foram para a prisão ou morreram com uma overdose ou uma coisa qualquer."



O método de ensino baseia-se no El Sistema venezuelano, criado em 1975 para ensinar jovens de zonas marginais do país, ligadas ao tráfico de droga e ao crime. "A pessoa começa já com o instrumento na mão. Digo sempre que já tem o seu teddy bear e vai copiar o que o professor faz", explica. "Não se dá tanta importância à leitura, é mais ao ouvido."



A evolução é rápida, de tal forma que ao fim de três meses de existência a Orquestra da Santa Casa já dava um concerto. O solfejo, por exemplo, só é "insinuado" mais tarde, ao fim de uns anos, num nível mais avançado.



É esse o nível da Orquestra Juvenil que tocou no São Luiz, no passado mês de Maio, numa gala em que até Salvador Sobral subiu ao palco para cantar Amar pelos Dois, e que serviu também para angariar fundos para instrumentos e para os concertos deste Verão em Lucerna, na Suíça, e em Birmingham, Inglaterra.



Alguns pais já acompanham os filhos em concertos fora e eles próprios organizam eventos de angariação. "Muitos deles [dos pais] entraram aqui num teatro pela primeira vez", diz o presidente da orquestra. "Aliás, outro aspecto importante do projecto é ter a cumplicidade e a cooperação da comunidade. Se não há, o projecto não tem pernas para andar."



O El Sistema venezuelano também serve de inspiração para as aulas da Escola de Música de Rabo de Peixe, uma escola de jazz que começou a formar-se em 2001 como um projecto complementar à escola básica da vila piscatória.



Na ilha de São Miguel, nos Açores, Rabo de Peixe tem uma má fama da qual dificilmente se livrará: já foi considerada zona mais pobre da Europa, é a zona do País com mais abstenção (nas eleições de 2017 voltou a dar nas vistas porque uma idosa tentou votar com um boletim fotocopiado já preenchido) e no ranking de escolas do ano passado a Escola Básica Integrada ficou no top 5 das piores do País.



"Mas as notas nesta comunidade valem o que valem", desvaloriza Rodrigo Reis, presidente da escola de Rabo de Peixe e também responsável pela escola de música. É uma vitória "se pudermos valorizar os alunos com o respeito pelo próximo e tudo 3 [refere-se às notas das disciplinas]".



O exemplo de Rabo de Peixe

Em Fevereiro, Rabo de Peixe voltou a dar que falar, mas desta vez por uma boa razão: a Ashoka, rede mundial de empreendedores sociais, destacou o trabalho educativo da escola como "um exemplo de inspiração". Uma "educação mais inovadora, mais inclusiva, com maior sucesso, nomeadamente nas dimensões da inclusão e prosseguimento dos estudos, do combate ao abandono e ao insucesso".



Um reconhecimento que dificilmente seria possível sem o incentivo das aulas de jazz e improvisação da Escola de Música de Rabo de Peixe, frequentadas este ano por cerca de 60/70 alunos da comunidade – no ano passado eram mais do dobro, com as aulas de coro, que entretanto deixaram de acontecer "porque a professora está grávida", explica Rodrigo Reis.



Quando começaram foram os professores a tentarem convencer os miúdos a frequentarem a escola de música. "Hoje são eles que nos procuram e não temos capacidade para dar resposta. Não temos capacidade financeira, o que limita a capacidade pedagógica", diz o professor e director que antes de chegar a Rabo de Peixe, em 2000, dava aulas em Barcelos.



Arranjar professores para esta escola não é fácil. "Além de bom músico tem de ser excelente na relação com a comunidade", conta Rodrigo. Aliás, o mais importante no ensino em Rabo de Peixe é a relação pessoal com os miúdos, que contribui para que não faltem às aulas, por exemplo. "Faz com que as pessoas se dediquem. É este compromisso da não desilusão perante a pessoa que os acompanha, que os acarinha, que faz com que eles cresçam e assumam a responsabilidade."



Mais uma vez, aqui a excelência musical não é prioridade, apesar de haver alunos "que não sabem ler nem escrever, mas que sabem ler uma pauta e apresentar-se numa orquestra", diz Rodrigo Reis. O mais importante é criar mecanismos simples que os levem para cima do palco o mais rápido possível, com técnicas de soundpainting para aproveitar "o mínimo sopro ou percussão". "Para crescerem com pessoas a bater palmas e sentirem-se importantes. Isso faz com que eles cresçam e permaneçam na escola."



As apresentações em público com mais destaque (pelo menos na imprensa nacional e estrangeira) têm sido as actuações durante o festival Tremor, que desde o ano passado se expandiu para a Ribeira Grande, e que desde 2015 inclui a Escola de Música de Rabo de Peixe na sua programação musical.



Em 2016, os alunos (a maior faixa etária entre os 9 e os 12 anos) estiveram em residência com a banda catalã Za! e este ano foi a vez do brasileiro Frankão, do projecto O Gringo Sou Eu. Um músico "diferente de uma forma positiva", descrevia Stella Pato, de 10 anos, na bateria, num dos ensaios.



Enquanto para uns a música serve de "refúgio", Stella leva as coisas "mais a sério". "Quero ser licenciada em música e vou fazer as provas para o Conservatório este ano."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 738, de 21 de Junho de 2018.