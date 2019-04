Esta semana, Joanne Logan, mãe de cinco crianças, uma delas com autismo, revelou nas redes sociais que o seu Charlie, que tem a perturbação de desenvolvimento e apenas seis anos, foi obrigado pela direção da escola britânica a usar um colete refletor no recreio para o sinalizar no local e identificá-lo como "autista".

Por considerar que se trata de um gesto discriminatório e "repugnante", a mãe da criança tomou medidas legais contra a Escola Primária de Cherry Lane, em Londres, Inglaterra, que acusa de preconceito. Na publicação colocada no Facebook, Logan esclarece que nunca foi informada desta decisão. "Isto nunca deveria ter acontecido", acusou a mãe.

"Eu sabia que durante a pausa de almoço ele nem sempre tinha autorização para estar no recreio porque já foi acusado de magoar outras crianças. Eu sei que há um problema no qual a escola tem de trabalhar comigo, mas parece que eles acham que a melhor forma de lidar com isto é forçá-lo a utilizar um colete para que os professores saibam que é autista", comentou Joanne Logan, citada pelo The Mirror.