Antes de dizer adeus aos palcos, a 22 e 24 de Março, nos teatros São Luiz e Rivoli, em Lisboa, a cantora e compositora auto-didacta, nascida há 59 anos em Carregal do Sal e impedida de actuar devido à fibrose pulmonar que lhe foi diagnosticada no final de 2006, confessou-se à SÁBADO. Dina morreu na noite desta quinta-feira. Recorde a entrevista.



Como era a vida de Ondina Veloso na sua infância em Carregal do Sal?

Diferente da vida das cidades, é certo. Com mais liberdade, mais solta, na rua. Com os meus irmãos, mas sobretudo com os amigos, e quase sempre no quintal da minha vizinha e ainda hoje minha grande amiga Olga Pinto, que era onde brincávamos andávamos de bicicleta.

Eram seis irmãos...

Sim, por ordem, Manuel João, Esmeralda, Rosarinho, Ricardo Jorge, depois eu, Ondina, e Paulinha Veloso.

Mais alguém na família revelou apetência para a música?

Todos. É uma família cheia de gente com talento e aliás tenho um sobrinho, João Falcato, que estudou na Holanda e é um excelente pianista. Por acaso agora, por questões de saúde, as coisas complicaram-se, mas é o máximo dos máximos, especialista em música latino-americana, chegou a trabalhar com o Paulo de Carvalho... A minha avó paterna tocava piano.

Esse gosto veio dela?

Não sei, a minha mãe é açoriana e também cantava bem... Mas acho que não foi isso. Naquela altura, quando éramos adolescentes havia uma vontade de estar juntos e, numa vila como Carregal, sem oferta cultural, tínhamos uma maneira especial de estar... Ouvir um disco era um culto, tudo era ritual.

Nem todos seriam assim na vila...

Com certeza. Era um núcleo. Havia lá um colégio, o D. Nuno Álvares Pereira, que era caro... Eu andei lá porque o meu padrinho era sócio, se não era impensável, porque os meus pais não eram ricos.

O que é que eles faziam?

Eram funcionários públicos, trabalhavam na câmara.

Fez toda a escolaridade em ditadura, não foi?

Ainda acabei o 12º ano depois do 25 de Abril, que eu para estudar era uma calona...

Seria boa a alguma disciplina...

Era boa a pegar numa guitarra e a cantar...

Dina na infância

No colégio?

No colégio havia um piano... mas a Educação Musical era terrível, fartei-me de ser expulsa das aulas.

Teve outro tipo de educação musical em casa...

Tive, através dos meus irmãos. E o meu pai ouvia fado, que eu odiava...

Até que idade odiou?

Até ir a uma casa de fados em Lisboa. Já era cantora e fui ao Sr. Vinho. Passei a gostar. O ambiente faz a diferença.

E ouvia rádio...

Pois, não havia dinheiro para discos. Lembro-me que a primeira canção que cantei foi dos Aphrodyte’s Child, a Rain and Tears, lá pela casa, num inglês muito mau. As minhas irmãs ficaram logo impressionadas. Era um êxito estrondoso, desta banda saiu o Demis Roussos.

Já havia Beatles?

Claro. Tinham uma canção que eu adorava, a Penny Lane. Punha-me entre três espelhos, em frente ao aparador, a cantar. Gostava dessa cena, da performance... Era desempoeirada.

Houve algum momento específico, nessa adolescência, em que percebeu que era isso que queria fazer?

A gente perde a memória dessas coisas... Lembro-me dos amigos, das más notas, das chatices com o pai...

Por querer ser artista?

Nada disso, o meu pai até sempre me alimentou essa cena. E as minhas irmãs... E pronto, eu tinha jeito, comecei logo a compor. Porque é que isso havia de ser um problema?

Começou logo a compor?

Sim, em vez de aprender as canções dos outros. E soava bem. Vaidade não me falta!

Mas aprendeu música?

Não. Quis ir para o piano, mas não podia porque as aulas eram caras. A guitarra era um instrumento mais acessível e, a certa altura, o meu irmão mais velho, o Manuel João, comprou uma... Foi onde comecei a tocar.

Que idade tinha?

Foi quando ele voltou do Ultramar, já se tinha formado no Magistério... Terá sido em 1968, portanto eu tinha 12.

Não sabia o que estava a fazer, que notas tocava...

Exacto, sou completamente auto-didacta. E fiquei feliz por perceber que tinha um certo jeito... Era o meu tubo de escape.

E sentiu logo que ia ser o seu futuro?

Que ideia, naquela altura não pensava no futuro.

Nunca lhe perguntavam o que queria ser?

Ah, sim, eu queria ser médica cirurgiã, mas não dava...

E os irmãos?

Todos andaram na universidade, menos eu. O meu irmão Manuel João era professor de História na Faculdade, as minhas irmãs também se tornaram professoras, o Ricardo fez três anos de Direito, mas desistiu porque se quis casar e tinha de trabalhar...

Era de uma família da classe média. Iam de férias, para fora?

Íamos para perto, fazer praia, para a Figueira da Foz.

O salto aqui para Lisboa?

Tinha aqui uma irmã, a Esmeralda, a trabalhar na santa casa. De vez em quando, fascinada com a cidade, os cinemas, vinha passar umas semanas. Entretanto eu andava sempre de guitarra, a animar as festas. Cantava coisas dos outros, mas também as minhas, e as pessoas diziam para ir mostrar...

Dina fotografada em casa

O que é cantava, dos outros?

Da Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, Eric Clapton, Carly Simon, Linda Rondstaat... Foi a música dos anos 70 que me marcou

Folk incluída?

A Joana Baez e o Bob Dylan, embora tenha gostado, achava um bocadinho chatos. Até porque, para mim, a alavanca para gostar nunca passou pelas palavras. Para mim, a música tem é de ter ritmo, tem de ser rock... e a letra é mesmo secundária.

Mas escreveu algumas...

Sim, nos primeiros discos. Quando gravei o Viva a Liberdade, ali cheia de convicção, era preciso mais três músicas para lançar o disco e fiz... umas letras muito naif, uma coisa mesmo de miúda... mas funcionou.

Não era área em que estivesse à vontade.

Bom, ao longo de toda a minha carreira, fui eu que dei sempre o mote a cada canção. Aliás, tanto o Eduardo Nobre, que foi o meu primeiro letrista, como a Rosinha diziam que a minha música já trazia a letra. Porque num momento ou outro da melodia, eu dizia uma frase qualquer... e eles pegavam nisso.

Dê um exemplo.

Se eu dissesse, ao tocar a melodia algo como "Fechaste a porta e disseste não, quando eu queria Só tocar-te a mão." A partir disto, quem escreve muito bem consegue desenvolver e criar uma história... Tenho necessidade de usar umas palavras portuguesas no momento de compor. Por causa do som, da métrica... Quando fiz a canção do genérico da Filha do Mar – que tive de fazer depressa e eu gosto de trabalhar sob pressão, porque pelo menos sei que o trabalho tem destino, não vai ficar na gaveta – criei a partir de palavras que não diziam nada... Eram qualquer coisa, mas a escrita não é comigo.

Não escreveu cartas de amor?

Claro que sim, e bilhetinhos.

E poemas na fase dos desgostos?

Nos desgostos, vinguei-me sempre na guitarra, a tocar rock.

Não ficava de cama, deprimida?

Não tenho tendência, felizmente, e tenho tido motivos, nomeadamente quando morreram os meus irmãos. Em 2006, perdi dois, um em Março, estava doente, e o outro em Julho, com 53 anos, com um ataque cardíaco, além da minha mãe, uma operação que não correu bem, tinha 77 anos e estava muito activa. E em 2012 morreu a minha irmã Rosarinho, de cancro. Para uma família como a nossa, que é unha e carne como a Máfia, em que as pessoas têm dificuldade em entrar, isto foi devastador... Foi como se me arrancassem bocados.

Juntavam-se todos no Natal?

Em Carregal do Sal, de dois em dois anos. Era uma loucura, já com os netos... Que saudades desses tempos!

E tem uma filha, a Rita?

Do coração, de criação, adoptiva, com 27 anos, mas olhe bem para mim... Não é minha filha biológica.

E participava nesses natais?

Sempre. É minha filha.

E passa sempre o Natal com ela?

Ficámos eu, a Paulinha e a Lalita. Tento estar com elas. A minha filha, naturalmente, tem a mãe biológica dela...

Mudou-se para Lisboa em que ano?

Foi um processo. O primeiro programa de televisão a que fui, ainda estava em Carregal do Sal, foi o do Sr. Feliz e do Sr. Contente, que tinha um espaço dedicado aos novos. Nessa altura já compunha e andei lá por casa a folhear uns livros e pus uma música num poema do António Gedeão. (26:50), a inocência. Entretanto, na altura a minha irmã mais velha conhecia muito bem o João Soares Louro, que disse ao Thilo Krassman: Ouve lá esta miúda, que é capaz de valer a pena. Eu meti a sacola com a guitarra às costas e toca para Lisboa, fazer uma audição com o Thilo Krassman. Eu tremia como varas verdes, ainda por cima ele era aquele homem imponente...

Mas correu bem. Ele gostou.

Disse que eu ia logo na semana seguinte, que o tema era bestial. Eu ia rebentando. Depois, no programa, cruzei-me com o Paulo de Carvalho, que eu achava lindo.

E o programa correu bem.

Foi um êxito. Na Vida Mundial, que não era uma revista qualquer, saiu uma crítica do Mário Castrim ao programa, onde dizia: "O que me entusiasmou mais foi ver uma miúda chamada Ondina Veloso, equipada de guitarra, que me surpreendeu..." Pá, uns elogios...! O Eduardo Nobre, que conhecia a fama de crítico severo do Castrim, disse-me que aquilo era importante. A partir daí, comecei a ficar mais em Lisboa, em casa da minha irmã, e preparei uma colecção das minhas músicas, para ir apresentar às editoras.

Estava decidida a viver da música.

Naquele tempo, tudo era mais lento. Tive tempo para pensar se era isso que queria. Quando decidi ficar em Lisboa, ainda trabalhei num consultório, ali na Pontinha, de um médico que era pai do marido da minha irmã. E gostei imenso da experiência, porque adoro contacto com as pessoas. Foi peanuts.

Foi o único emprego que teve?

O único, quatro meses, ali entre o ano de 1979 e 1980. Fiz a baixa de uma gravidez de risco. Tinha 23 anos.

Já depois da audição.

Sim. E fui juntando algum dinheiro e em 1982 fiz um grande investimento, comprei um PA.

E foi às editoras com as suas músicas?

Fui a uma, à Polygram. Tinham-me dito para enviar uma cassete, mas achei que ia ser só mais uma no monte e decidi marcar uma entrevista com o director, o Tó-Zé Brito. Estava lá outro, que cantou antes. Coitadinho, cantava tão mal... Credo, fiquei incomodada. Depois fui eu, com o Guardado em Mim e o Guarda-Chuva, tudo com letras num inglês mal amanhado, mas a verdade é que toda a gente da editora veio è porta dos gabinetes saber quem era aquela gaja que estava a cantar tão bem. Ficou logo ali combinado que iam editar, e ou arranjava uma letra ou o próprio Tó-Zé Brito fazia. Na altura, foi o Eduardo Nobre.

E foi a sua estreia.

Não. Muito antes, fiz parte do Quinteto Angola. Foi uma pedra! Surgiu na altura da descolonização, veio uma enxurrada de malta para Carregal do Sal, e aquele grupo de música africana veio na íntegra. Amei aqueles ritmos deles, mas na verdade eles precisavam de uma cantora que tornasse aquilo mais pop. Andei com eles dois anos, foi uma experiência incrível, estar num grupo de baile, a viajar pela Beira Alta aos fins-de-semana. Eu era uma menina, nem 20 anos tinha.

E o que cantava?

Killing Me Softly, da Roberta Flak, canções minhas...

Ah sim?

O Pássaro Doido foi estreado nesses bailes. Cantava num inglês manhoso, mas aquilo batia... Porque era uma coisa diferente, eu era uma miúda com uma atitude rock, personalizada.

Dina com uma guitarra

Afinal o pai do rock português não é o Rui Veloso...

Os pais somos todos, que fazíamos música. E por acaso tem graça, o Rui Veloso andava a preparar o álbum dele e para ganhar uns cobres fez coros para mim, no primeiro festival da canção a que eu fui, em 1980, com o Guardado em Mim. Antes já tinha gravado o Viva a Liberdade, do Tino Flores, em 1975. Era uma canção revolucionária, de consumo interno, que o meu ouvia na República de estudantes em Coimbra, mais um EP com letras do António Gedeão e do Fernando Pessoa. No programa da rádio triunfo, do Carlos Portugal, esgotei o meu reportório e vai daí, saiu-me – eu conhecia através do meu irmão. O Tino Flores podia ter-me processado, mas achou giro.

Era a favor da liberdade, mas antes tinha noção da ditadura?

Não se falava muito de politica em casa, a minha mãe era mais politizada que o meu pai e às vezes cochichava umas coisas, mas nunca me interessou. Eram conversas de pais, eu queria era música.

Onde estava no 25?

Estava no colégio, mandaram-nos embora para casa com caras de pânico. Ouviu-se dizer: Vêm aí os comunistas, cuidado que eles comem crianças! Vão a correr, depressa! Achei aquilo tão ridículo que fiz o contrário. Fui nas calmas para casa, um quilómetro a andar, na maior. A informação, ali, no interior, perto da terra do Salazar, era distorcida... mas algo me disse que ninguém comia criancinhas, que não era bem assim.

Demorou um bocado a lançar o primeiro álbum.

Olhe que não. Saiu o Guardado em Mim, que eu levei ao Festival da Canção e me deu o prémio revelação, com os jornalistas todos de acordo, que aquele era um tema fora de tudo o que já tinha aparecido ali. E é verdade. Até hoje acho que é dos mais bonitos que fiz. Os jornalistas criaram esse prémio, para mim. Letra do Eduardo Nobre, também de Carregal, da geração das minhas irmãs mais velhas. Saiu isso, com o lado B do Guarda-chuva. Logo nesse ano, saiu o single Pássaro Doido com o Amar Sem Aviso no lado B, em 82 Há sempre musica entre nós com o Retrato, tive de consolidar o que diziam de mim. E só depois, em 83, quis fazer o álbum. Mas foi tudo seguido.

E Portugal rendeu-se?

Havia reticências, porque eu era versátil. Alguns perguntavam se afinal era uma rocker ou uma romântica. Eu queria poder ser as duas coisas, uma coisa complementa a outra, a Tina Turner também tem aquelas músicas a abrir e uma baladas do caraças. Eu sempre tive essa atitude de rocker, que de certa forma até era uma maneira de disfarçar uma certa timidez, e dava-lhe o meu cunho pessoal. Modéstia à parte, acho que consegui ser original. Também tenho noção que havia mais espaço para se ser original, quem era original sobressaía logo. Hoje há muitas formas fáceis de fazer música, por isso há muita concorrência e é mais difícil avaliar o talento das pessoas.

E hoje os singles aparecem para promover os álbuns.

É verdade. Naquela altura os singles valiam por si. Só eram editados em álbuns mais tarde, nas colectâneas de sucessos.

Quando é que fez a primeira?

Quando ganhei o festival da canção pela primeira vez.

Com o Amor de Água Fresca?

Muito antes. Mas já tinha feito uma coisas muito marcante, que foi a música para a peça de teatro Oiçam como Eu Respiro, com a Irene Cruz. Um grande êxito do teatro Aberto, sempre esgotado, eu cantava quatro canções, mais de um ano em cena, 100 representações com casa cheia e era um monólogo. aceitei, fui cantar uma coisa completamente diferente da minha cena, foi um grande desafio do João Lourenço. Foi logo a seguir, 82/83.



Como surgiu o convite?

Acho que foi o Pedro Osório, quando o João Lourenço lhe perguntou por uma voz feminina, limpinha. As músicas eram dele e do José Mário Branco.

É como se define, a voz limpinha?

Não sei. Sei que tenho uma voz característica inconfundível, timbre especial, identificável, o que traz vantagem, mas o resto não gosto de avaliar. Os outros que digam.

E a guitarra era a sua muleta, um apoio contra as inseguranças no palco?

A guitarra é indissociável de mim. É uma extensão de mim. Cheguei a compor ao piano, mas era mal amanhado. É uma frustração, não acertar com os acordes.

Nunca pensou estudar?

Música? Para quê? Eu queria era viver, tocar o meu rock. E perecebi que conseguia ganhar algum dinheiro, sustentar-me...

De onde vinha?

Sobretudo dos concertos, porque para ganhar dinheiro com discos, era preciso vender mesmo muito. Os concertos eram pagos logo...

Havia procura?

Sim, mas andava a fazer e a ver como se fazia. Não sabia nada e estava sozinha. Hoje há managers para tratar disso. Naquela altura era diferente. Fazia o que aparecia. A minha primeira digressão foi organizada pelo Duarte Ramos, da revista Música & Som. E ia eu, as Doce e um grupo de dança que tinha ganho um concurso da StarUp, que era uma marca de jeans. Trataram-me muito bem, hotel marcado, motorista... Por uns momentos senti-me uma estrela. Foi muita divertido. Sextas, Sábados e domingos, bem pagos. Quando acabou, foi complicado. Fiquei desamparada... Não sabia o que fazer.

Depois de algum tempo sem ir ao festival, regressou com o Amor de Água Fresca. Nessa altura o festival já tinha uma conotação negativa?

Nada. A Anabela e a Sara Tavares vieram a seguir... Acho que só começou a decair depois da Lúcia Moniz. Foi o descambanço, o desinteresse geral... Más composições, maus intérpretes, coisas que não funcionavam. E na Eurovisão também mudou tudo. O aparato cénico sobrepôs-se à qualidade musical...

Mas já havia um certo preconceito de que o festival era piroso.

Eu não achava isso. Quis ir ao festival em 92, e ganhar, ressurgir em grande, até porque tinha acabado de romper, em 1991, com um silêncio de oito anos.

A que é que se deveu?

Oh, lancei o Pérola Rosa e não estoirou. Já antes, com o Dinamite, o sucesso ficou aquém das minhas expectativas... Desmotivei-me. Mas tive necessidade de voltar, música era o que queria fazer. Então editei o álbum Aqui e Agora e parecia que não acontecia nada... O festival era a solução – fui ter com a Rosinha para fazer a letra e ganhei mesmo.

Como é que conheceu a Rosa Lobato Faria?

Foi a Teresa Miguel, da Doce, minha grande amiga, que nos apresentou. E nessa altura já tinha feito o genérico para a novela Telhados de Vidro, com letra dela. E tinha cantado uma letra dela e do Vítor Mamede na Vila Faia, Aqui Estou.

Mas não tinha trabalhado com ela.

Não, conheci-a de 90 para 91. E tenho uma música muito bonita e anadava à procura de uma letra, mas não queria repetir o Tó-Zè Brito e falei à Teresa. Ela sugeriu a Rosinha, que escrevia muito bem. Marcámos uma entrevista, eu mostrei-lhe a música e ela ficou logo entusiasmada. E fez o Acordar o Vento , para o meu álbum, Aqui e agora. E fez também o Suco Açúcar. E depois juntámo-nos para o festival. Fizemos ali um cocktail... eu ia quase com a certeza que ganhava.

Que achou dela quando a conheceu?

Passava imagem de tia, mas essa faceta era de defesa. Sempre foi uma querida, era casada com um senhor fabuloso, o Dr. Joaquim era encantador, já nem sabia se gostava mais dele ou dela. Eram os dois muitos cultos, almoçar com eles era uma maravilha.

Dina

Foi o auge da sua carreira, o Amor de Água Fresca, a época em que foi mais feliz?

Bom, há uma Dina antes e outra depois do amor de água Fresca. Fui feliz sempre que estive em palco, quando as coisas corriam bem – e correram muitas vezes bem. Mas a partir daí tinha mais um hit, para juntar ao Há sempre música entre nós, que ainda hoje toda a gente conhece. Quanto à felicidade, é uma coisa muito relativa. Em palco, quando se lá está, vai ser verdadeira, pronto.

Um momento marcante?

Tenho dois. Uma vez, na ilha de Tavira, estava lá o João Mota e o Carlos Paulo, estive na casa de um deles. Foi um espectáculo. O público era gente simples, mas receberam tudo o que eu tinha para dar e eu recebi tudo o que me tinham para dar. Saí desse concerto de alma cheia. Ainda era anos 80. E de seguida outro, no Alentejo, no largo de uma terra, acho que era Mora ou Moura. Eu usava gravatinha na altura e lembro-me de ver as primeiras filas com toda a gente de gravata, e foi uma loucura, Quando acabou, tive de fugir, foi tipo beatlemania, as pessoas estavam descontroladas. Gostavam muito de mim, no Alentejo.

Mas ia aos largos da igreja, não aos auditórios... O que é que prefere?

Sem dúvida, os auditórios, têm outras condições. Era o que eu faria hoje, se pudesse, mas já não pode ser.

Porque a saúde não deixou?

Pois. Tenho fibrose pulmonar há nove anos... é do aparelho respiratório. E cantor sem aparelho respiratório é coisa que não existe. O aparelho vocal está porreiro, mas não tenho pujança para aguentar um som minimamente afinado. Para alem do cansaço... Eu ando a oxigénio, sou oxigenodependente!

E se fosse um mini-concerto, de três músicas?

Dificilmente. Teriam de ser três, no máximo, e muito bem escolhidas. Mas não se pode estar a arfar para cima do microfone. Desde 2012 que não faço nada...

Nessa altura já estava diagnosticada. Como é que ainda conseguia?

Defendia-me melhor, isto não estava tão avançado. E a minha irmã morreu em 2012 e eu piorei. Sabe que a parte emocional interfere muito com estas coisas dos pulmões.

A que atribui a doença? Fumava?

Não, é de origem desconhecida. Claro que na idade da imortalidade fiz disparates. Dançava e suava e de seguida ia para a rua, apanhar frio. Fumei, mas fumei muito pouco e pouco tempo. Pode ser dos pombos, esses ratos com asas. E os estúdios tinham amianto... e até pode ter sido uma gripe mal curada, que achava que era gripe e era pneumonia. Sei é que devia estar latente e comecei a ter sintomas depois de 2006, quando os meus dois irmãos morreram. Até achei que era angústia... Fui ao médico e soube... Agora estou a ser seguida no Hospital de Santa Maria, por uma grande pneumologista, a Dra. Moniz Dolores.

Se tiver um jantar com amigos, leva o oxigénio?

Claro. Para ir a algum sítio, penso duas vezes. Porque não gosto de estar sempre com aquilo mas não poder respirar é muito limitativo. É como estar num colete de forças, sempre muito apertado.

Mas é bom não ter o tal lado depressivo?

Não, isso felizmente não, e a família também não me deixa...

Qual é a esperança de vida? Ainda pode viver até aos 100?

Não gosto de falar disso, porque não é uma doença muito simpática... E não é a animador saber que nunca melhora. Pode estagnar uns tempos, mas é irreversível. Só avança.

Disse há pouco que gostava de compor sob pressão. Como é agora?

Se há um bocadinho de depressão em mim, ela revela-se exactamente nisso. Como sei que já não posso actuar, acabo por nem pegar muito na guitarra... Parece que não tenho alento. Às vezes, obrigo-me. Tenho sempre as guitarras na sala, para estarem à mão, mas não pego nelas assim tanto. Mesmo assim, se me ligassem a dar-me uns dias para entregar uma composição, acho que conseguia. Gosto disso, do desafio imediato.

Mas tem um lado preguiçoso?

Sim. Comodista. E não estou ralada com isso. Dormir é tão bom.

Mas do que mais gosta é de dormir?

Adoro cinema, mas tenho ido pouco. Mas o que mais gosto mesmo é de estar com a família e amigos. Convívio.

E de viajar?

Gostava muito. Já tinha fibrose e ainda fui ao México e a Cuba. Amei os 15 dias que estive em Havana... E a Turquia, a Tunísia...

E a sua filha, conte-me a história?

A Ritinha salvou-me a vida muitas vezes. Foi um projecto que tive, numa relação que tive, e foi uma maravilha que me aconteceu na vida. Está presente, sempre que preciso dela. Hoje, é a mulher da minha vida.

Essa relação amorosa, que deu origem a essa filha, foi a mais importante da sua vida?

Talvez, por essa razão sim. A Rita é muito importante para mim foi dividida como se fosse outro casal qualquer. Tive-a comigo sempre que quis. Aliás, até às vezes quando eram dias estipulados para a outra mãe, eu ficava com ela.

Onde é que a levava?

Jardim zoológico, já nem podia com aquilo... mas ela estava sempre a pedir. E lia, passeava, ia ao cinema... Hoje ela é radiologista, tem a sua casa...

Sempre teve cães também...

Não tenho cão desde 1999, 2000. Primeiro não calhou, depois foi-me diagnosticada a doença e levá-lo à rua representava um esforço adicional. Mas tive cães que eram como da família, a minha cadela Lua, por exemplo.

Assumiu-se como homossexual há uns anos, numa reportagem...

Não quero desenvolver esse tema... isso já não tem importância nenhuma. Na altura em que falei, em que ninguém conhecido se tinha assumido, foi em 1995 ou 96... era importante, para dizer: Não à discriminação! Agora não.

E sentiu-se discriminada depois de falaram?

Não, pelo contrário. Todas as pessoas que me conheciam aceitaram muito bem, até gente mais conservadora. Quem já gostava de mim, continuava a gostar.

E teve amigos homofóbicos?

Não, credo. A homofobia é ignorância, levavam logo dois estalos. Eu sou normal.

Mas diga-me, foi uma coisa tardia na sua vida ou percebeu logo em miúda que gostava de raparigas?

Não: tive os meus namorados e, se quer que lhe diga, acho os homens encantadores. Se calhar até sou bissexual, não sei... Mas as mulheres são lindas, sempre achei. Cheiram bem, têm uma doçura... mas cada vez vejo as mulheres mais agressivas e os homens mais doces. Portanto, se calhar agora... não era bem assim. Talvez não tenha encontrado o meu príncipe encantado, quem sabe.

E os seus pais aceitaram bem?

Aos bocadinhos. Fui preparando o terreno, não disse tudo de uma vez. Diziam-me para pensar melhor... Com os meus irmãos também não foi igual com todos, mas sou de uma família tradicional beirã, bem alicerçada. Para nós a família é muito importante e é para ser acarinhada e compreendida. E eu fui. Todos nós temos defeitos, é preciso falar das coisas abertamente.

Os seus amigos de hoje são os da infância e ou tem feito novos?

Alguns da infância, outros mais recentes, mas menos. Já não tenho muita necessidade de fazer novos amigos. Os que tenho servem-me bem e não me apetece conhecer mais gente.

E mantém amigos dos anos 80, do meio artístico?

Claro.

Nessa época, havia muitas drogas, não?

Havia, mas eu... zerinho. Fumei uns charritos, coisa pouca. Quem não fumou, para experimentar? Uns dois os três. Depois disse: Seca muito a boca, não gosto. E pronto.





Não. Charrados, só, de duras felizmente não. Lembro-me de um percussionista com problemas... Foi muito prejudicado por causa disso. Os toxicodependentes têm comportamentos estranhos e um aspecto... até a cor da pele é outra. Faz-me alguma confusão.

Agora que não pode cantar, gostava de fazer uma canção para alguém?

Para o Elton John, que admiro imenso! Mas se calhar não precisa, porque ele compõe tão bem...

E para os músicos – B Fachada - que vão homenageá-la, no São Luiz e no Rivoli, a recriar as suas músicas?

Mas esses compõem todos... Mas é malta que adoro. Para já, não são da minha geração, são mais novos, de agora, em que o poder das editoras é tão difdrente por causa da Internet, e portanto são músicos muito descomprometidos com a indústria, com o sistema. Ao mesmo tempo, são muito comprometidos com a sua arte. Fazem aquilo em que acreditam, não para agradar. Isso dá-lhes uma liberdade incrível. São gente linda.

A ideia do concerto começou com a recriação do Pássaro Doido, pelo Gonçalo Tocha, do projecto Tochapestana, não foi?

Sim, Gonçalo é um querido, sempre com muito cuidado comigo. Quando apareceu cá com a ideia, com o Nídio Pestana, desatámos a trocar galhardetes, elogios, e depois um dia ligou: Giro, giro era gravarmos isto juntos. Disse que não conseguia e ele insistiu e eu comecei a ter pena de lhe dizer que não e experimentei. Foi maravilhoso. A voz saiu bem... também, era em estúdio... e ainda fiz o clip com eles. Entre conversas, surgiu a ideia desta homenagem.

Está babada?

Sim, imenso, porque é uma celebração da minha música. E aproveito e, ao mesmo tempo, a aparecer num ou outro momento do espectáculo, aproveito para dizer adeus aos palcos... porque já não dá.

Artigo originalmente publicado na SÁBADO, a 17 de março de 2016.