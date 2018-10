Encontrado vestígio de vida animal mais antigo de sempre

"Os fósseis moleculares são importantes para estudar os primeiros animais, uma vez que as primeiras esponjas seriam muito pequenas, não teriam esqueleto e não deixariam uma impressão fóssil forte ou até reconhecível", afirmou o primeiro autor do estudo, Alex Zumberge.



O bio-marcador que encontraram tem uma estrutura única, e hoje em dia só se encontra sintetizado por certas espécies modernas de esponjas marinhas.



"Este esteróide é a primeira prova que as esponjas, portanto os animais multi-celulares, existiam nos mares da antiguidade pelo menos há 635 milhões de anos", sintetizou Zumberge.

Investigadores da Universidade da Califórnia afirmam ter descoberto o vestígio mais antigo de vida animal conhecido, de formas de vida que existiram há mais de 635 milhões de anos.Num estudo publicado na revista científica Nature Ecology & Evolution, descreve-se como a equipa liderada por Gordon Love, do departamento de Ciências da Terra, foi procurar vestígios moleculares de vida animal da era Neoproterozóica, que decorreu no período de há entre 660 milhões e 635 milhões de anos.Em rochas e óleos recolhidos em Omã, na Sibéria e na Índia, encontraram um composto esteróide que é produzido pelas esponjas marinhas, uma das primeiras formas de vida animal conhecidas, e que os investigadores consideram demonstrar que já havia formas de vida animal 100 milhões de anos antes do período Câmbrico, época em que houve uma explosão de quantidade e diversidade de formas de vida.