Uma chelonoidis phantasticus foi avistada por cientistas. Há mais de cem anos que se pensava que esta tartaruga gigante estivesse extinta.

Uma tartaruga gigante que não era vista há 113 anos e que se pensava extinta foi recentemente vista no arquipélago dos Galápagos.



O animal, da espécie chelonoidis phantasticus, foi encontrada numa parte remota da ilha Fernandina por uma expedição às ilhas Galápagos. A informação foi confirmada pelo ministro do Ambiente do Equador.



Os responsáveis pela investigação acreditam na existência de mais membros desta espécie na ilha, depois de terem sido observadas várias pegadas e dejetos pertencentes a esta espécie de animal.

A equipa de investigadores levou a tartaruga consigo para um centro de criação na ilha de Santa Cruz, onde ficará num habitat especialmente desenhado para si, e afirma ainda que esta deverá ter mais de 100 anos.