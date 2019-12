No dia 30 de outubro, uma advogada do Porto chamada Rita Rola deu entrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) com o registo da marca "Rosa Mota" inserida na categoria 32 da Classificação de Nice, referente a cervejas. A marca foi provisoriamente aceite pelo INPI e publicada no boletim do instituto no dia 12 de novembro.





"Comunico a todos os vereadores, em primeira mão, que não dou a minha anuência a algo que parece estar definitivamente estabelecido e que não foi o que foi acordado", disse Rosa Mota em comunicado.

Fundo do Aleixo não tem garantidos 'os meios financeiros próprios ou alheios' suficientes para assegurar a totalidade das reabilitações ou construções de que estão responsáveis."



António Oliveira é ainda dono de 7,34% das ações da SAD do Futebol Clube do Porto, correspondentes a mais de 1,6 milhões de ações.

Rita Rola estava mandatada pela OPPA, Investimentos Imobiliários, SA, uma empresa cujo Presidente do Conselho de Administração é António Oliveira, 67 anos, antigo futebolista, antigo selecionador nacional, atual comentador desportivo na RTP e empresário com vários negócios imobiliários no Porto - um deles com a câmara presidida por Rui Moreira e outro cuja inauguração contou com a presença do autarca.Em resumo, dois dias depois da polémica da inauguração do novo Pavilhão Rosa Mota, no Porto, que passou a chamar-se Super Bock Arena (um rebranding que enfureceu Rosa Mota, a ponto de se recusar a ir ao evento), António Oliveira registou uma cerveja chamada "Rosa Mota".Contactada pela, a atleta desconhecia a situação, bem como as intensões de António Oliveira. Rosa Mota, bem como o seu marido e treinador, José Pedrosa, não quiseram prestar qualquer reação pública sobre o caso, pelo menos para já.Quanto a António Oliveira, atenta contactá-lo há um mês – de permeio (segundo nos informaram na OPPA, esteve ausente no estrangeiro duas semanas). Nunca atendeu as chamadas, nem respondeu às SMS ou aos recados deixados na empresa pelasobre o assunto da cerveja "Rosa Mota".Segundo apurou a, não será possível a António Oliveira comercializar qualquer cerveja com o nome "Rosa Mota" (se é que era essa a sua intenção), uma vez que carece de autorização da atleta portuguesa de 61 anos para o seu nome ser usado. Rosa Mota não apoia qualquer produto alcoólico – mesmo a sua adesão à Confraria da Cerveja (que foi tornada pública aquando da polémica do pavilhão) acontece com a ressalva que apoia apenas o produto na sua vertente sem álcool.Quanto à remodelação do Pavilhão Rosa Mota, a atleta (bem como so deputados da oposição na câmara) referiram publicamente que o que ficou acordado seria um acrescento ao nome Pavilhão Rosa Mota e não o contrário: o nome oficial do espaço passou a ser Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.A câmara emitiu um comunicado desmentindo esta tese, acrescentando que o nome da atleta nunca esteve sequer na fachada do equipamento.Segundo o Portal da Justiça, a OPPA, Investimentos Imobiliários, SA tem sede no Porto e o seu objeto social, como o nome indica, são investimentos imobiliários. A empresa tem ainda interesses em turismo, barcos de recreio, veículos motorizados e não motorizados, "atividades de relações públicas e comunicação e outras atividades de consultoria para os negócios e gestão."Os vogais do Conselho de Administração são os dois filhos de Oliveira: Cristiana Joana Ribeiro de Oliveira e Pedro Nuno Duarte de Oliveira.A OPPA de António Oliveira tem outras marcas registadas no INPI. Várias estão relacionadas com o café A Brasileira, uma referência ao projeto imobiliário e hoteleiro que inaugurou em 2018. O Pestana Porto – A Brasileira City Center & Heritage Bulding teve inauguração com presença do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira (que é o principal alvo de Rosa Mota devido ao rebranding do pavilhão). Em 2013, António Oliveira comprou o edifício ao BPI, investiu 15 milhões de euros (segundo informou o Expresso ) e abriu como hotel (em parceira com o grupo Pestana).António Oliveira está ainda envolvido no polémico projeto camarário de demolição e requalificação do Bairro do Aleixo (bem como realojamento dos antigos moradores), através de um fundo onde é participante juntamente com a construtora Mota Engil.O fundo tem um contrato com a câmara (datado de 2010, ainda a câmara era presidida por Rui Rio) que lhe dá direito de propriedade sobre os lotes de terreno do bairro demolido (que incluía cinco torres), comprometendo-se a construir novas casas para os moradores. Mas segundo uma auditoria de janeiro de 2019, noticiada pelo jornal Público , "o