A atriz de A Guerra dos Tronos sofreu dois aneurismas durante a gravação da primeira temporada da série e esteve quase a morrer.

Emilia Clarke, conhecida por interpretar Daenerys Targaryen na série Guerra dos Tronos, esteve à beira da morte no final das filmagens da primeira temporada da série, em 2011. Durante uma entrevista recente para a cadeia de televisão CBS, a atriz revelou fotografias que antecederam a operação ao cérebro a que foi submetida. Agora, a Mãe de Dragões lançou uma associação de apoio a jovens com danos cerebrais.



A atriz de 32 anos estava a promover a sua associação, a SameYou, quando decidiu mostrar fotografias da sua recuperação.



Durante a entrevista, Emilia Clarke revelou ter sentido medo que "tivesse acontecido um curto-circuito" no seu cérebro que a impedisse de voltar a atuar. A atriz revelou que foi o carácter da sua personagem que a ajudou a levantar-se de novo e fazer todos os possíveis para voltar. "Vais para cena e interpretas uma durona, e andas através do fogo, e foi isso que me salvou de pensar na minha própria mortalidade", contou durante a entrevista.



Depois da entrevista, a atriz ficou incapaz de formar uma frase ou lembrar-se do seu próprio nome. "Nos meus piores momentos, eu quis puxar a ficha. Pedi ao pessoal médico que me deixasse morrer. O meu trabalho - todo o sonho do que a minha vida seria - centrava-se em linguagem, em comunicação. Sem isso, ficaria perdida."



Num texto escrito para a revista norte-americana The New Yorker, Clarke já tinha dado conta da sua provação: "Eu cheguei à sanita, afundei-me nos joelhos e comecei a ficar violentamente e de uma forma enorme doente. Entretanto, a dor - uma dor escrucinante - ficava cada vez pior", relatou.