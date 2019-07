Porém, só depois de saber a história de duas pessoas cujo pai era o mesmo dador de esperma é que Eli pensou em quem seriam os seus meios-irmãos. Tinha conhecido estes dois amigos quando esteve com eles no mesmo campo de férias, dedicado a filhos de casais do mesmo sexo. Conseguiria ele encontrar também um meio-irmão?



Eli consultou a informação acerca do pai no banco de esperma. Encontrou referências às mulheres que também tinham usado o mesmo dador que a sua família e viu logo um apelido que reconhecia: Lamb. Era o de um colega de escola.



Depois de ter falado com Gus, conheceu a sua irmã, que foi criada com o mesmo dador. Ela já tinha feito pesquisa de meios-irmãos devido a questões médicas. "Há muitos irmãos", soube então Eli, e alguns contactavam há anos.



Para os conhecer melhor, Eli escolheu o seu meio preferido: a fotografia. Ao longo de dez meses, viajou a 16 estados norte-americanos, tendo conhecido e fotografado 32 meios-irmãos.



"Olhando através da máquina fotográfica, tinha um sentimento de que não me livrava: que estas pessoas eram todas versões de mim, mas formadas em diferentes partes do país – mas eram também estranhos quem bem podiam ter sido retirados de um chapéu", contou Eli ao The New York Times.



"Durante o tempo que passei com os meus meios-irmãos, trocámos segredos. As pessoas confessam muito perto de um estranho que não tem nada a ver com a sua vida no dia-a-dia. Tínhamos uma ligação, que queria dizer que podiam confiar em mim, mas não era um futuro amigo potencial que precisassem de impressionar. Era outra coisa – uma terceira opção", afirma.



Para Eli, o projeto revelou como qualquer pessoa pode ser um meio-irmão. Uma das suas meias-irmãs relatou que a mãe se preocupava com as pessoas com quem ela se envolvia, considerando que ela devia fazer testes para determinar se eram parentes.



Segundo Eli Baden-Lasar, o projeto não tem fim à vista porque podem surgir outros meios-irmãos. Ele também contactou o pai (o dador de esperma), que não quis entrar neste trabalho.

