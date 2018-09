Madonna mostrou o seu apoio ao movimento contra Jair Bolsonaro, candidato à presidência brasileira. #EleNão e #endfascism, escreve a artista.

Madonna mostrou o seu apoio ao movimento contra Jair Bolsonaro, candidato à presidência brasileira.



A artista partilhou no seu Instagram uma imagem criada por um fã com a hashtag #EleNão e #endfascism (acabem com o fascismo).



A imagem, criada por um fã (Aldo Diaz), foi partilhada por Madonna nas suas stories, e mostra a artista de boca tapada por um fita adesiva, com a palavra Freedom ("Liberdade", em inglês) escrita.



#EleNão, #EleNão vai nos desvalorizar, #EleNão vai nos oprimir, #Ele não vai nos calar e #endfascism (acabem com o fascismo) são alguns hashtags usados pela cantora.