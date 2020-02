Uma crítica de arte destruiu uma obra de arte contemporânea numa feira no México. Questionada, disse que o que aconteceu foi como se a obra tivesse percebido que a odiava.

Avelina Lésper diz ter partido a obra de forma acidental este domingo, dia 9 de fevereiro, na feira Zsona Maco. Pousou uma lata de refrigerante perto da obra para manifestar o seu desdém e queria tirar-lhe uma fotografia. A obra, de Gabriel Rico, consistia num vidro com uma pedra, uma bola de futebol e outros objetos aleatórios suspensos lá dentro.

Porém, depois de Lésper pousar a lata, a obra acabou no chão. "É como se tivesse ouvido o meu comentário e sentisse o que eu pensei. O trabalho estilhaçou-se e derrubou-se e caiu no chão", afirmou Lésper, citada pelo The Guardian.

Rico é um artista conhecido pelo contraste que cria entre objetos feitos por humanos, como bolas de ténis, com objetos da natureza, como penas e pedras.



Nos tocó show en Zona Maco. Avelina Lesper rompió una pieza de Gabriel Rico, se quiso huir, se declaró insolvente y pidió una cámara que lo probara. Muchxs la vimos pic.twitter.com/vcfY5ryOl8 — G. Mtz-Zalce (@grazalce) February 8, 2020

A galeria do artista criticou o comportamento de Avelina Lésper, considerando-o pouco profissional. "A aproximação de Lésper à obra e a colocação de uma lata de refrigerante perto e a captação de uma fotografia como crítica causou a destruição sem dúvida", defende a galeria OMR. O comportamento de Lésper "demonstrou uma enorme falta de profissionalismo e respeito".

Lésper sugeriu à OMR que deixasse a obra destruída, para mostrar a sua evolução. Soube também que a obra estava avaliada em 20 mil dólares (18 mil euros). Também se ofereceu para a recuperar.

Nas redes sociais, as opiniões dividiram-se: se uns defenderam que a obra de Rico não era arte, outros aplaudiram a destruição como uma performance. Houve ainda quem apoiasse o obstáculo à venda de arte que consista em objetos usados e encontrados.

A galeria OMR indicou que vai contactar o artista antes de tomar qualquer decisão.