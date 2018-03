Quando se pensa em Dragon Ball, pensa-se em Son Goku, a personagem principal, e os seus Z-Fighters. E pensa-se igualmente na sua transformação em Super Guerreiro. Isso implica um aumento dos músculos, cabelo loiro e claro, muitos gritos. Mas nunca ninguém soube bem porque iriam Son Goku e os seus amigos ao cabeleireiro durante uma batalha.

O mistério foi finalmente revelado durante uma entrevista ao canal de televisão japonês, Fuji TV, pelo editor da revista de manga Shonen Jump, Hiroyuki Nakano. Este revelou que o criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, transformou os Super Guerreiros da série em loiros para poupar tempo a desenhá-los.

Nakano confessou que Toriyama queria reduzir o trabalho a desenhar personagens e o processo de pintar o cabelo de preto a todas as personagens consumia muito tempo. O autor das mangas referiu que o cabelo amarelo fazia os desenhos mais rápidos, uma vez que estes não eram coloridos na banda desenhada a preto e branco.





O editor da Shonen Jump lembrou ainda a importância do tempo, na ilustração de banda desenhada. Para pessoas como Toriyama, os prazos são sempre limitados e a decisão de alourar os Super Guerreiros ajudou-o não só a tornar os desenhos mais rápidos como a aumentar a popularidade da série.

Desde a primeira publicação na Shonen Jump, em 1984, Dragon Ball tornou-se um fenómeno de popularidade no mundo. Hoje vemos a transformação do cabelo de Son Goku como algo normal mas Toriyama levou o fenómeno a outras cores. Em novas séries, os Super Guerreiros foram evoluindo e, com isso, adoptando novas cores de cabelo já acolhendo o vermelho e o azul. Mas para isso não perca o próximo episódio!