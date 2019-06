Elias, Mauro e Solange vivem no bairro do Zambujal, paredes-meias com a Cova da Moura. São os performers da foto acima, reincidentes nesta pista de dança a céu aberto. Miriam Brito, 16 anos, é outro exemplo: veio tímida do bairro da Boavista e saiu confiante da última edição com um solo de violoncelo. A mudança chama-se Acorde Maior. Qualquer coisa entre a residência artística e a série de culto Fame, que decorre no espaço Village Underground, em Alcântara.





O projeto de inserção social passa por criar uma primeira oportunidade a miúdos de bairros carenciados de Lisboa e já vai na quinta edição (três em 2018, duas no corrente ano). Culmina amanhã, sexta-feira, dia 28, com a apresentação ao público na Igreja do Convento de São Pedro de Alcântara. Matay cria música com eles,Mariana Duarte Silva, fundadora do Village Underground e mentora do Acorde Maior – apoiado pela Casa do Impacto, Hub de Empreendedorismo e Inovação Social da Santa Casa da Misericórdia; e StartInnovation Team, da sociedade de advogados CCA) –, mostra-se otimista com a quinta edição. "É o nosso maior ensemble. É um grupo com jovens das Aldeias SOS, da Santa Casa da Misericórdia mas também com a experiência e know-how de alunos do Conservatório de Lisboa e do Hot Clube de Portugal. E é nesta sinergia de diferentes backgrounds que está a magia do ensemble."São 32 jovens, dos 10 aos 18 anos, residentes em bairros carenciados de Lisboa que participam no ensemble. Ao longo destes cinco dias, andam numa roda-viva de criação entre os autocarros antigos (imagem de marca do Village). Ensaiam coreografias, músicas instrumentais com melódica (uma espécie de órgão de sopro), etc. A direção artística cabe aos graduados pela Guildhall School of Music and Drama (Londres), Teresa Campos e Duarte Cardoso.