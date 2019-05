DJ portuguesa entre os artistas europeus mais interessantes para o New York Times

Violet, juntamente com o DJ Photonz é responsável pela Rádio Quântica, uma "estação de rádio de Internet 24/7 dedicada à música portuguesa underground". "Quisemos dar uma voz emancipatória a artistas portugueses e lusófonos que normalmente não fariam parte dos alinhamentos de clubes como o Lounge e o Lux", explicou sobre a rádio a DJ em entrevista ao jornal Público.



Na sua editora, a Naive, Coutinho dá primazia a artistas que se identifiquem como mulheres, não-binárias e queer, de forma a conseguir dar visibilidade a estas pessoas no mundo da música de dança. "Sinto que é a minha missão", explicou ao jornal. "A música gosta de achar que não há problemas de sexismo, racismo ou homofobia e isso leva a que as pessoas não vigiem tanto estes comportamentos e que muita gente nem sequer tenha noção que os tem", referiu em entrevista ao Público em 2017. "Tento chamar mais raparigas para este mundo e mostrar-lhes que elas são talentosas como qualquer homem", assegurou então.



Numa publicação feita na página pessoal da rede social Facebook, a artista agradece ter sido incluída na lista de artistas a observar do jornal.



Inês Borges Coutinho é fundadora da banda de hip hop A.M.O.R.

O seu nome artístico é Violet e, segundo o jornal norte-americano The New York Times, é uma das artistas mais interessantes da cena musical europeia. A DJ Inês Borges Coutinho, reside em Lisboa desde 2016, ano em que voltou de Londres, e desde então que tem tocado em dezenas de discotecas pelo país fora.Desde que voltou à capital, escreve o jornal, Coutinho tornou-se "uma catalisadora crucial da cultura de discotecas portuguesas". Citando a artista, o New York Times refere que Violet quer fazer música que responde a menos regras e dogmas e que, na verdade, seja "menos aborrecida".