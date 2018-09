Dolores O'Riordan morreu a 15 de Janeiro, aos 46 anos. Foi encontrada na casa de banho de um quarto de hotel em Londres.

A causa da morte da vocalista dos Cranberries, Dolores O'Riordan, foi divulgada esta quinta-feira. Segundo avança a BBC, a artista morreu afogada na sequência de uma intoxicação alcóolica.



O'Riordan faleceu a 15 de Janeiro, aos 46 anos, tendo sido encontrada na casa de banho de um quarto de hotel em Londres.



A morte da cantora irlandesa não tinha sido considerada suspeita pelas autoridades britânicas. À CBC News, a Polícia Metropolitana de Londres disse na altura da morte deO'Riordan que a investigação inicial não levantou suspeitas sobre o caso. '"A morte não está a ser tratada como suspeita. Um relatório está a ser elaborado para o médico legista", afirmavam as autoridades.



A vocalista dos Cranberries, com êxitos como Linger, Zombie e Dreams, morreu em Londres, onde se encontrava para uma sessão de gravação com os Bad Wolves. Dolores O'Riordan teve três filhos com Don Burton, antigo manager dos Duran Duran.