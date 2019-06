"Aqui está o meu diretor a plagiar o seu discurso de graduação", escreveu a aluna da secundária de Parkersburg Abby Smith no Facebook.



Através da página de Facebook da escola secundária, DeMoss pediu desculpas pelo sucedido, garantindo que não tinha a intenção de utilizar o trabalho de outro. Mas ressalvou que não roubou todas as ideias ao ator. "Não roubei todas as ideias a Ashton. O formato sim, os pensamentos e ideias vinham do meu coração", escreveu



A mensagem foi entretanto apagada mas uma aluna partilhou uma imagem da publicação.





O diretor de uma escola secundária na Virginia, Estados Unidos , foi acusado de plagiar um discurso de Ashton Kutcher . Kenny DeMoss falava durante uma graduação, a 23 de maio deste ano, quando utilizou grande parte de um discurso feito pelo ator em 2013, durante o Teen Choice Awards. O momento foi partilhado em vídeo por um aluna, que comparou os dois discursos.