Diogo Infante é Ricardo III. Confronte o ator e a personagem

O Ator...

É um casting inesperado. "Nunca me tinha passado pela cabeça interpretá-lo", confessa à SÁBADO o ator, encenador e atual diretor artístico do Teatro da Trindade, reconhecido galã. Porém, quando a amiga Natália Luíza lhe disse, há dois anos, "tu devias era fazer o Ricardo", a vontade despertou: "Entretanto vi duas versões em Londres e apercebi-me do desafio. Esta personagem obriga-me a sair da minha zona de conforto."



Não pelo lado do texto, que surge condensado (em vez das quatro horas habituais, a peça tem apenas 1h45), numa dramaturgia de Maria João da Rocha Afonso: "É inevitável, num ator fascinado pela palavra, como eu, voltar a Shakespeare, e programá-lo, como diretor, para mostrar às novas gerações e por ser garantia de qualidade. Mas também quis arriscar, até pela questão física."



Sem se "atrever a ficar em autogestão" na empreitada", para o dirigir "numa interpretação diferente, com outra abordagem, outro ritmo", convidou Marco Medeiros, "mais jovem e com um olhar fresco".



... & a Personagem

Para melhor mostrar um homem maquiavélico, dominado pela febre de ambição, Shakespeare tornou-o pior do que na realidade foi: quarto na sucessão ao trono e tio do seu antecessor, entretanto considerado ilegítimo e desaparecido, tal como o irmão, Ricardo III reinou num tempo de lutas dinásticas (conhecidas como Guerra das Rosas), desde 1483 até morrer, em 1485, na Batalha de Bosworth Field, que substituiu a Casa de York pela dos Tudor à frente de Inglaterra.



Na peça, negra, mordaz e visceral, é fisicamente deformado - feio, corcunda e coxo, embora não haja evidência histórica de que o tenha sido - e ascende ao poder à custa de muito sangue.



Contudo, ao mesmo tempo, vai manipulando e encantando meio mundo com "falinhas mansas", que fazem dele, como refere Diogo Infante, "um vilão adorável, atraente, como o assassino da série Dexter, perverso mas delicioso, de quem o público será testemunha e cúmplice" até ao final do mês.



Ricardo III

Teatro da Trindade, Lisboa

De 26/11 a 31/1/2021 (exceto 23 a 25/12 e 30/12 a 1/1)

• 4.ª a 6.ª, 20h30

• €8 a €18