Diego é um amante vigoroso e considerado o salvador da sua espécie. A tartaruga gigante vai aposentar-se da sua missão de colocar a sua libido ao serviço da espécie e voltar à vida selvagem para a sua ilha nativa, Española, segundo informou o serviço de Parques Nacionais de Galápagos ( PNG ).Esta tartaruga estava entre os 14 machos selecionados para um programa de acasalamento de tartarugas na ilha de Santa Cruz, no arquipélago de Galápagos. O programa começou na década de 60 do século XX e desde então nasceram mais de duas mil tartarugas gigantes. Diego ajudou a produzir centenas de crias. Estimativas apontam mesmo que o animal tenha tido mais de 800 filhos.Na ilha estão cerca de 1.800 tartarugas, das quais cerca de 40% devem ser suas descendentes diretas."Estamos felizes com a possibilidade de devolver esta tartaruga ao seu habitat natural", disse Jorge Carrion, diretor do PNG, à Agence France Presse.O arquipélago, a 900 km da costa do Equador , ficou famoso mundialmente por ter sido palco de estudos do biólogo inglês Charles Darwin, autor da Teoria da Evolução.