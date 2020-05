Diários de coronavírus: como é a vida nas prisões

O estado de emergência, que vivemos durante quase dois meses, criou novos desafios a todos e muitos sentiram-se desamaparados. Conheça quatro testemunhos.

Paulo Fernandes, 50 anos, guarda prisional

"Sou o guarda principal no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), onde trabalho há 25 anos. Assim que começámos a ouvir falar de conflitos nas prisões em Itália e Franca, por causa da Covid-19, sabíamos que ia chegar às prisões portuguesas. Não temos casos no EPL. Mas temos um guarda em casa à espera de ser chamado a fazer o exame do coronavírus, porque a mulher dele está infetada. Ora os colegas que trabalharam com ele, são uns cinco, estão agora a dormir no EPL. Não querem ir para casa correndo o risco de infetar a família. Estão a gozar as suas folgas, mas aqui, à parte dos outros, enquanto esperam o resultado.

Sentimo-nos abandonados e preocupados. Vivemos numa grande ansiedade. Na segunda-feira, dia 30 (de março), sai de serviço à meia-noite, tomei banho e fui dormir, quando me ligaram à 1h30. Eram dois guardas que se sentiam mal. Um tinha febre e o outro tinha dores de cabeça e no peito. Eles falaram com a Linha Saúde 24 e foram para o Hospital a Santa Maria fazer exames. Fui ter com eles e quando os recebi, coloquei-os nos quartos de isolamento. Lá lhes preparei o pequeno-almoço. Ficaram lá até terça-feira às 15h. Se os casos fossem positivos, eles já teriam infetado uns 10 ou 20 colegas e até a população reclusa de risco. Deram negativo.

Sabendo-se que a população reclusa é muito idosa e com graves problemas de saúde: VIH, tuberculoso, diabetes, nada foi feito para os colocar separados do resto dos reclusos. Estamos com um mês da Covid-19 em Portugal e o EPL não tem essa separação. No refeitório, há cuidado para as mesas estarem mais afastadas. Mas é isso. Aos presos foi-lhes dado sabão azul e branco. E nós, guardas, só temos máscaras de proteção desde dia 30 de março. Mas são 500, o que dará para quatro dias. Temos luvas e algum álcool. Não tem havido desacatos, o ambiente é calmo. Mas existe preocupação. Antes de termos máscaras, os reclusos falavam connosco colocando a cara dentro da camisola. Porque somos nós que os colocamos em risco, cada vez que saímos e voltamos.

Continuamos a receber presos. Temos uma ala à parte para os novos ficarem em quarentena. Em 15 dias, recebemos 150 presos. Não tem cabimento numa altura destas recebermos, como aconteceu, um caso que foi preso por não pagar uma multa. Além disso, esta é uma quarentena fictícia, porque o preso que está no 13º dia, prestes a acabar, cruza-se no pátio com o que acabou de chegar.

Algo tem de ser feito. Se não olharmos uns pelos outros, mais ninguém quer saber. Sou delegado sindical há 6 anos, o meu telefone não para as 24 horas. Já enviei à direção geral uma proposta de mudança de escala dos guardas (no final de março), para tentar reduzir o risco de contágio. Entrávamos para a escala de cinco dias e ficávamos sempre no EPL, para não virmos cá fora. Depois vínhamos para casa e fazíamos 10 dias de folga. Ainda não obtive resposta. Todos os dias que vou trabalhar, não sei se regresso para junto da família. Tenho todos os cuidados, mas…nunca se sabe."







Paulo Pinto, 51 anos, operador especializador de primeira na Cabelte

"Em setembro, faço 25 anos a trabalhar na Cabelte [empresa de cabos com sede em Arcozelo, Gaia, e uma unidade de produção em Ribeirão, Famalicão]. Mas desde dia 26 de março que estou em lay-off. Já recebi o meu salário nas não gostei do que vi. Estou muito frustrado em casa.

No dia 25, quando entrei no meu turno, às 16 horas, o chefe de turno chamou-nos para uma reunião. Agarrou num papel e começou a ler os nomes de quem ficava. Depois disse: 'Quem eu não chamei está agora em lay-off, por causa do Covid-19. Já não precisam de vir.' Não sabemos como foi feita a escolha. Houve colegas que tentaram trocar com outros para não ficarem em lay-off. Mas eles disseram que as ordens vinham da casa mãe, em Arcozelo (Vila Nova de Gaia). Não sei quanto tempo vou estar assim. É renovável por três meses. Mas espero que me liguem no final deste mês. É que ficámos a saber que os que ficaram a trabalhar – na minha secção ficaram os mais novos, e mais baratos – já lhes pediram para fazerem horas extraordinárias… Ora, isso não faz sentido. Sei que a empresa comprou muita matéria-prima. Não vai parar, chegaram seis camiões de cobre. Não faz sentido. Irrita-me muito.



A empresa está com dificuldades desde o ano passado, aliás, estão com Plano Especial de Revitalização. Não esperávamos que isto acontecesse. Eles só começaram a ter cuidados por causa da doença, quando a DGS pediu às empresas. Passámos a ter gel desinfetante e no refeitório retiraram mesas, para estarem mais afastados e passámos a ter uma zona aparte para casos suspeitos. O pessoal administrativo passou para teletrabalho.

Com todas as condições de segurança eu queria estar a trabalhar, sei que em casa estou mais protegido, mas… É muito frustrante e não sabemos se a empresa vai fechar ou não. Temos família para sustentar. Vivo sozinho, sou divorciado e tenho uma filha. Nem consigo fazer nada em casa, não há razão para isto de estar a ganhar 66% do ordenado, sem direito a subsídio de alimentação. E não sei por quanto tempo."





Sónia, 42 anos, Credit controller

"Não somos professores, mas, de repente, demos por nós em teletrabalho e quase a dar aulas aos miúdos. Os meus filhos [dois rapazes gémeos de 7 anos] estão no primeiro ano e para eles ainda é tudo novo. Não têm o mesmo poder de concentração e estão mais dependentes de nós para perceber os exercícios. Agora são as férias, mas no início, a escola enviava trabalhos todos os dias e nós andávamos sempre atrasados. Íamos trabalhando conforme conseguíamos. Até porque esta mudança coincidiu com uma fase em que estava muito sobrecarregada de trabalho. Sou da área financeira, e é altura de fecho do mês e do trimestre. Foi difícil.

Para nos organizarmos, fizemos uma sala de aula: com um quadro, um computador, e uma secretária para cada um. Só que eu deixava-os sozinhos a fazerem os exercícios e, três minutos depois, já estavam às gargalhadas. Houve dias em que me passei. Estamos todos stressados com o que está a acontecer.

Tive dias em que começava a trabalhar às 7h, antes de eles acordarem. Depois deixava-os ver televisão e brincar, para acabar o meu trabalho por volta das 15h30 e ir trabalhar com eles. Mas os pais não são professores.

Muitas vezes eles diziam: "Não é assim que a professora faz." Não notei que tivessem grandes dificuldades. Só as cópias do abecedário, no caderno diário, é que lhes custava mais. Então íamos fazendo intervalos. Temos de adaptar as recomendações dos professores à nossa realidade. Fomos todos apanhámos desprevenidos nesta situação. Ninguém esperava, nem nós, nem a escola."



Marco, 45 anos, criador do Pão em Casa

"Criei este projeto há três anos e nas últimas duas semanas quadruplicámos o volume de encomendas. Tenho de recusar clientes. São volumes que nunca planeámos. Por exemplo, em locais onde costumávamos ter 70 entregas por dia, temos 230. Temos 26 franchisados e estamos em mais de 100 localidades.

Sempre trabalhei na logística e percebi que tínhamos de aumentar a frota. Contactámos uma empresa de aluguer de carros e conseguimos negociar com eles. Também precisámos de contratar mais pessoas, e falámos com uma empresa de trabalho temporário. Este é o teste de fogo da empresa. Porque quando o cliente experimenta pão quente em casa, de manhã (entre as 6h e as 8h), não volta atrás. O nosso sistema nunca envolveu contacto direto. O cliente paga por MBWay ou por débito no final do mês. Deixamos o pão à porta de casa, nos prédios é num saco próprio, nas vivendas é numa caixa.

O que mudou é que temos de ter ainda mais cuidado. Os estafetas estão sempre a pôr e a tirar luvas e a usar álcool. Por vezes, surgem atrasos. Mas o cliente tem de confiar em nós. Estou a jogar com a mesa de pequeno-almoço dos miúdos. Não aumentei os preços, mas criei um mínimo de encomendas. Até os custos com a higiene aumentaram: 5 litros de desinfetante passaram de €15 para €60. O consumidor está a mudar. Esta pandemia vai ter efeitos nos negócios e no consumidor."