uma criação de Carla Maciel, Crista Alfaiate, Marco Paiva e Paula Diogo, a partir de Charles Darwin; e, às 21h, o êxito, sobre a quase extinta arte dos pontos de teatro, um original de Tiago Rodrigues.Durante a tarde, o Instagram do TNDMII é ocupado pelo Clube dos Poetas Vivos, a partir das 14h, e o podcast mensal TEATRA, com diversos atores e encenadores convidados. No sábado, 28, às 21h, é exibido, texto de Almeida Garrett encenado por Miguel Loureiro.Já otem programação dupla: às 18h de sexta-feira, as suas portas abrem-se virtualmente para umadigital pelo monumento nacional e alguma da sua história. Às 22h, é exibida a peça, tragédia renascentista que relata o amor proibido entre Pedro e Inês de Castro, encenada pelo diretor artístico do TNSJ, Nuno Cardoso - tudo através do site do teatro nacional disponibiliza cinco peças para adultos e duas para crianças para ver no seu site oficial até à meia-noite de sexta-feira. São elas, a partir de August Strindberg;, a partir de Virginia Woolf;, de Ödön Von Horváth;, de Jean Cocteau e Francis Poulenc; e, de Lígia Soares e Sara Duarte. Para os mais novos, há ainda, de Ainhoa Vidal, e, de António Jorge Gonçalves.aproveita a efeméride para inaugurar, às 21h30, o ciclo Noites de Teatro com, de Gil Vicente, no seu canal de YouTube . A programação completa, que conta com uma peça todas as segundas-feiras até 18 de maio, inclui, de Shakespeare, ou, de Tennessee Williams., em parceria com a Ar de Filmes, colocou no ar através do Vimeo e até ao fim de sexta, 27, o filme, documentário de João Botelho sobre a encenação de António Pires do espetáculo Moby Dick, com base no clássico literário de Herman Melville.exibe, em streaming , a peça mais vista de sempre nas suas salas:, da companhia Rimini Protokoll, que "pega nas estatísticas oficiais da cidade e dá-lhes um rosto, colocando em palco cem dos seus habitantes". Para ver na sexta-feira, a partir das 21h.A Companhia João Garcia Miguel celebra o dia disponibilizando três novas peças:, com base no livro do mesmo nome de Herberto Hélder;três textos para três atores por João Garcia Miguel; e, com base na poesia de Frederico Garcia Lorca. Estes juntam-se aos 35 espetáculos já disponíveis no canal oficial de YouTube da companhia apresenta, na sexta-feira, no seu site , a peça, de Bárbara Cólio. A programação, que se estende por abril e maio, conta ainda com o Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, Os Músicos de Bremen, a partir do conto dos Irmãos Grimm, a Trilogia Oresteia de Ésquilo, Jean Genet e Ibsen.traz, ao longo do dia,que fizeram parte da história da companhia, por atores como Rita Blanco, Bruno Nogueira, Virgílio Castelo ou Mariana Monteiro. Às 21h, também no seu site , a programação culmina com, de Cláudia Lucas Chéu, interpretado por Albano Jerónimo a partir da sua casa.