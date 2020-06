Pulseiras eletrónicas para medir distâncias de segurança, sistemas para identificar se os alunos levam máscaras, app's de autoavaliação dos sintomas (febre, tosse, etc.) - e tecnologias afins. Tudo isto tendo em vista as medidas de protecção contra o novo coravírus no sistema de ensino presencial. Escolas livres de Covid: eis o repto lançado esta semana às startups, a nível mundial, para que desenvolvam soluções de reforço dos protocolos aos estudantes, desde crianças a universitários, durante a crise sanitária. "Queremos que as startups nos surpreendam. Temos a mente muito aberta", diz à SÁBADO Carolina Garcia, diretora de Inovação Aberta da multinacional de segurança Prosegur.



O desafio foi criado pela Fundação Prosegur, em Madrid, em parceria com o Comité Espanhol de Fundações das Escolas Unidas do Mundo, além da plataforma de empreendedorismo global South Summit e da Instituição educacional La Salle. As inscrições estão abertas até 6 de julho, os cinco finalistas serão anunciados a 13 do mesmo mês e o vencedor três dias depois no evento virtual Selection Day.



Prémio e desafios

O prémio são 15 mil euros para o desenvolvimento do projeto, a ser implementado já em setembro (começo do próximo ano letivo). Portanto, importa que os sistemas tecnológicos sejam facilmente instalados e escaláveis porque se trata de um problema global em escolas, universidades e centros educativos. Este programa, em tempos de pandemia, pretende que os alunos recebam uma "educação presencial, para aprenderem a trabalhar em equipa", prossegue a mesma responsável.



A startup vencedora, de qualquer parte do Mundo, pode fazer realizar testes-piloto num centro educacional da Comunidade de Madrid. Posteriormente, terá início o processo de comercialização global.

Como nasceu a ideia

Reuniões em webinars e fóruns permitiram à Fundação Prosegur averiguar os problemas da educação. "Temos um projeto de educação integral, nos países da América Latina onde opera a companhia. Conhecemos bastante bem os problemas da educação", diz à SÁBADO Mercedes Borbolla, diretora da Fundação Prosegur.



A quarentena provocou desequilíbrios vários: não só emocionais pela falta de interação com alunos e professores; como o abandono escolar; stresse entre pais e filhos com o ensino remoto; crianças que ade comer porque a única refeição era garantida pela escola; outras sem acesso a meios digitais para seguirem o programa de aprendizagem, enumera Mercedes. "Teve um impacto sistémico. Não é um problema local, tem dimensão global", diz. Os que menos têm são os que mais perdem com o sistema remoto, acrescenta. E é aqui que os inovadores podem fazer a diferença, ao pensarem "em fórmulas para resolverem este desafio social."