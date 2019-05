Foram detidos três alemães e ainda um brasileiro que servia de mediador para o website onde se vendiam drogas, dados roubados e software malicioso.

A polícia alemã conseguiu encerrar um dos maiores mercados negros online que estava alojado na deep web. Três homens foram detidos sob a acusação de gerirem o site, informou a procuradoria alemã na sexta-feira.



O site chamava-se Wall Street Market - uma referência à bolsa nova-iorquina - e compra e venda de cocaína, heroína, canábis, metanfetaminas e também dados roubados ou documentos falsos. Foram encontrados mais de um milhão de contas de utilizadores do site com mais de 5.000 vendedores e pelo menos 60.000 ofertas ativas.



Foram detidos três alemães e ainda um brasileiro que servia de mediador para o website. Os três homens são acusados de gerir o site durante quase três anos, vendendo vários tipos de drogas, bens contra-feitos e ainda software malicioso para mais de um milhão de clientes.



De acordo com a procuradoria norte-americana - que auxiliou na operação -, o Wall Street Market "operava como um site normal de e-comércio, como o eBay ou a Amazon, só que a sua existência estava ligada unicamente ao contrabando".



"Este caso mostra que podemos caçar estes criminosos onde que que eles se escondam", disse o procurador estado unidense Nick Hanna que identificou ainda dois dos principais vendedores inscritos no site: uma era a utilizadora Ladyskywalker, que vendia opiáceos como fentanyl e oxicodona, e Platinum45, que vendia metanfetaminas e oxicodona. Ambos operavam a partir de Los Angeles e foram detidos.



Desde que os mercados ilegais da AlphaBay e Hansa fecharam, em 2017, que o Wall Street Market (WSM) se tornou o maior entre os sites de venda ilegal da deep web.



O WSM estava disponível em seis línguas - inglês, alemão, italiano, português, espanhol e francês - e dividido por categorias, como drogas, joalharia, equipamento para fraude de cartão de crédito, entre outros. Havia ainda sistemas de pesquisa por preço, popularidade de produto e ainda preço.