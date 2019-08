O programador – que é responsável tecnológico por uma startup – criou o site fogos.pt para ajudar uns amigos bombeiros e iniciou o seu voluntariado digital. Hoje é membro da VOST Portugal que tem como missão ajudar a população com ferramentas digitais. E isso tanto pode ser explicar para onde vai o furacão Leslie ou alertar para situações de bullying.O primeiro sítio onde vi foi no Reddit [uma rede social], depois percebemos que havia pessoas a comentarem no Twitter. Começámos a ver muitas reações e fomos tentar perceber do que se tratava. Se uma coisa parece má, à partida deve ser, mas temos sempre de validar sempre. Partilhámos a situação no nosso servidor, onde temos todos os voluntários – já somos 110 – e percebemos que aquelas imagens e vídeos eram estranhos. Não estamos aqui a acusar ninguém. Achamos é que poderia ser material para ser investigado pelas autoridades.Demorámos meia hora a denunciar o caso do Hugo Strada. Temos sempre o mesmo processo nestes casos. Recolhemos informação, procuramos várias fontes e, dependendo da situação, fazemos as denúncias e encaminhamos para as autoridades. Não somos juízes.Não é um objetivo, é uma missão: ajudar as populações naquilo que pudermos no mundo digital. Nem o VOST, nem o fogos.pt, querem substituir ninguém. Todas as entidades têm o seu espaço e as suas funções. Nós queremos ser um complemento. Até porque só estamos no digital e essas entidades estão no mundo real.