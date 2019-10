Daisy-May Demetre tem nove anos e as suas pernas foram-lhe amputadas devido a um problema quando nasceu. Porém, isso não a impediu de ser a primeira pessoa com dupla amputação a desfilar na passarela da Paris Fashion Week, em França, no dia 27 de setembro. A menina foi modelo da marca de roupa infantil Lulu et Gigi, dentro da Torre Eiffel.

As pernas da modelo inglesa foram amputadas devido a uma hemimelia fibular – falta ou encurtamento do osso da barriga da perna – quando tinha 18 meses de idade. Começou a trabalhar com marcas de roupa do Reino Unido há um ano, e desfilou na London Kid’s Fashion Week em fevereiro e na New York Fashion Week no início deste mês.

"Aqui para fazer história, é o que fazemos", escreveu Daisy na sua conta no Instagram, onde aparece com o pai Alex em frente da Torre Eiffel.





Numa entrevista à agência noticiosa Reuters Televison, Daisy disse que adora vestir roupas bonitas e posar para a câmara. "Eu arranjo o cabelo, depois a maquilhagem e depois ponho o vestido e as pernas, e entro na passarela. Às vezes nem me sinto diferente", confessa.



Depois do desfile, Daisy partilhou o momento no Instagram:

Alex Demetre, pai da modelo, também admitiu à Reuters que começou a beber e a jogar depois de Daisy nascer. Havia alturas que tinha pensamentos suicidas porque não sabia como a deficiência da filha a ia afectar. Quando viu um programa de moda na televisão, falou com Daisy e desde aí começaram a trabalhar com grandes marcas de roupa do Reino Unido - como a marca desportiva Nike.

Eni Hegedus-Buiron, fundadora da Lulu et Gigi, afirmou que não teve dúvidas em contratar uma rapariga amputada para vestir as suas roupas de luxo – que podem custar até 2,600 dólares (quase 2,400 euros). "Temos um modelo adolescente com curvas. Temos modelos com síndrome de Down. A inclusão é para todas as crianças diferentes", disse.