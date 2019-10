Cyntoia Brown-Long tinha 16 anos quando foi sentenciada a prisão perpétua por ter matado um homem que, segundo a própria, a queria usar como escrava sexual. Cyntoia era órfã e durante anos teve um pé dentro e outro fora do sistema judicial norte-americano. Até que encontrou Kut Throat, um chulo que a violou e agrediu, obrigando-a a prostituir-se para conseguir dinheiro de forma a comprar droga. Mas a história aceite no tribunal do Tennesse, Estados Unidois da América, em 2004 não era essa.Na sala de tribunal, a versão aceite era de que Brown-Long era uma prostituta adolescente e que devia ser julgada como uma adulta. Foi o que aconteceu e a jovem acabou por ser condenada a prisão perpétua, acusada de homicídio. O governador do estado norte-americano acabou por reverter a decisão e agora, 15 anos depois da sentença que alterou para sempre a sua vida, Cyntoia Brown-Long escreveu um livro de memórias, que tinha começado a escrever na prisão.O livro recebeu o título Free Cyntoia: My Search for Redemption in the American Prison System (Cyntoia Livre: A Minha Procura por Redenção no Sistema Prisional Americano) e foi publicado a semana passada. Segundo a autora, em declarações ao jornal britânico The Guardian, é uma forma de "colocar uma cara no sistema judicial"."Espero conseguir ajudar as pessoas a verem as coisas do meu ponto de vista e ajudá-las a abrir os olhos sobre aquilo que realmente acontece para lá das notícias e dos casos de tribunal", conta a mulher que tem agora 31 anos.Brown-Long sabe que o seu caso é especial. Afinal, ao fim de 15 anos de prisão conseguiu sair, em vez de ficar para sempre atrás das grades. E foi atrás de grades que conseguiu terminar dois cursos universitários, casar e ainda encontrar a religião.Enquanto cumpria pena, a jovem escreveu um apelo de misericórdia e chamou a atenção para o seu caso. Rihanna, LeBron James e Kim Kardashian West olharam para o seu caso e criticaram a sua sentença. Esta atenção concedida por celebridades originou uma discussão em torno do sistema judicial norte-americano e de como este tem dificuldades a identificar juventude em risco. Levou também a um questionamento no Tennesse para a forma como lida com o julgamento de menores.Segundo a lei daquele estado, um menor condenado a prisão perpétua tem de cumprir 51 anos de pena antes de poder pedir uma revisão do caso.Desde que saiu em liberdade, Brown-Long começou a trilhar caminho para lançar uma fundação sem fins lucrativos para ajudar "todas as outras Cyntoias que possam estar presas". O objetivo principal é, segundo a mesma, conseguir alterar a forma como os mais jovens são julgados nos EUA.Cyntoia conta nas suas memórias que a mãe era alcoólica (tendo bebido de forma exagerada inclusivamente durante a gravidez) e que passou a infância a entrar e sair de forma recorrente de casas de correção.Depois chegou a adolescência e com ela a adição a drogas e os abusos sexuais, incluindo a escravatura sexual.Aos 16 anos, a jovem conheceu o proxeneta Kut Throat (alcunha que significa "Corta Goelas"), de 24 anos. O nome verdadeiro do jovem era Garion McGlothen e os dois viveram durante alguns meses em hotéis da cidade de Nashville. Cyntoia conta que ambos consumiam, diariamente, cocaína. Na obra, a autora conta que o namorado a obrigava a ir para a rua prostituir-se e caso voltasse sem dinheiro a agredia e violava."Ele explicou-me que algumas pessoas nascem para serem putas e que eu era uma dessas pessoas. E eu era uma oferecida e que ninguém me ia querer sem ser ele e que a pior coisa que eu podia fazer era aprender a ser uma boa puta", declarou Cyntoia durante a sua audição para conseguir a liberdade.Brwon-Long contou também que em agosto de 2004, foi enviada pelo namorado em busca de alguém que lhe pagasse por sexo. Foi nesse contexto que conheceu o agente estatal Johnny Allen, de 43 anos. O homem ofereceu-se para lhe comprar doces e pagar 150 dólares para terem relações sexuais. Em casa do agente, Allen mostrou à jovem a sua coleção de armas e esta temeu pela sua vida.A mulher disse que disparou sobre o homem em auto-defesa. No entanto, a polícia encontrou o corpo do homem nu, deitado em cima da cama, com um tiro na nuca. Os seus braços estavam debaixo da cabeça, como se estivesse a dormir. Cyntoia roubou-lhe a carteira, armas e carrinha, tendo sido também acusada de rapto. Mas Brown-Long sempre disse que não o tinha assassinado para o roubar, mas sim para se proteger.Atualmente, a mulher dedica os seus dias a ajudar e ensinar jovens sobre formas de se protegerem contra tráfico humano.