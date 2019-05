Cruzeiros: 20 viagens para fazer até final do ano

Capa nº 787

Novas rotas, novos luxos e sempre o mesmo conforto. As principais companhias de cruzeiro do mundo não descansam para que você possa descansar e ter as férias que merece sem andar de mala às costas. Até final do ano há centenas de cruzeiros a cruzar os mares - e muitos passarão por Lisboa.Seleccionámos 20 viagens para fazer até final do ano. No meio dessa seleção estão roteiros mais apropriados para casais (e para o romance), para solteiros, para famílias com crianças e para séniores.Não há canto do mundo que não receba um navio de cruzeiro pelo menos uma vez no ano - e há viagens tão curtas que só lhe levarão quatro ou cinco dias de férias e outras que o podem levar a conhecer o mundo por três semanas. A escolha é sua.Para não falarmos de cor, passámos oito dias e sete noites num cruzeiro pelos Emirados Árabes Unidos. Na reportagem, guiamo-lo pelos dias e noites de um navio e damos-lhe dicas para que possa aproveitar melhor a sua próxima viagem.

