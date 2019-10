Maya é um discreto passo em falso de Hansen-Løve. O seu cinema sempre foi, em parte, sobre como as coisas nunca são tão dramáticas como parecem - em O Que Está Por Vir, Isabelle Huppert reage à implosão de tudo a que dá valor com pouco mais que um encolher de ombros.Aqui, Gabriel, o correspondente de guerra que sobrevive a uma experiência traumática, muda-se para a Índia porque não quer lidar com a expectativa dos outros sobre aquilo que viveu. É aí que conhece Maya, por quem se apaixona.Uma história de amor impossível, até porque há uma flagrante falta de química entre dois atores que são obrigados a falar numa língua que não é a deles. Ficamos, como Gabriel, sempre à distância e nem Distant Sky, de Nick Cave - música com que Løve termina o filme -, faz com que o espectador se aproxime.Duas estrelas e meiaDe Mia Hansen-LøveFra. • Drama • M/12 • 107mCom Roman Kolinka e Aarshi Banerjee