Em maio de 2010, Shannan Gilbert, uma prostituta de 24 anos de New Jersey, desapareceu na comunidade costeira de Oak Beach, Long Island, no estado de Nova Iorque. Entre dezembro de 2010 e abril de 2011, equipas de investigação criminal encontraram nas imediações os cadáveres de dez raparigas. A 13 de dezembro de 2011, a polícia anunciou que localizara os restos mortais de Shannan numa zona de arbustos a 800 metros do troço de estrada onde fora vista pela última vez. Embora descartando a hipótese de o homicídio de Shannan estar relacionado com as outras vítimas, as autoridades policiais do condado de Suffolk atribuíram a provável autoria da restante dezena de assassinatos a uma única pessoa, provavelmente originária de Long Island.Em 2013, Robert Kolker, jornalista de investigação da Bloomberg News e editor associado da New York Magazine, publicou Lost Girls: An Unsolved American Mistery, sobre a história das raparigas desaparecidas na costa sul de Long Island, incluindo Shannan Gilbert. O livro tornar-se-ia best-seller do New York Times e, a 13 de março último, a Netflix estreou Lost Girls, um telefilme baseado no caso (Kolker é também autor da narrativa de investigação, igualmente baseada em factos, sobre o maior escândalo de sempre de apropriação de fundos numa escola pública nos EUA, agora convertida em longa-metragem, Bad Education, com Hugh Jackman e Allison Janney, de estreia prevista na HBO Portugal a 25 de Abril).Dirigido por Liz Garbus, de longo currículo na área do documentário – são dela os interessantes What Happened, Miss Simone? e Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt & Anderson Cooper –, Lost Girls é a estreia de Garbus na ficção, e os seus defeitos dificultam as qualidades.Centrado no esforço, ao estilo de mãe-coragem, de Mari Gilbert (uma perpetuamente ansiosa Amy Ryan), mãe de Shannan - no final veremos imagens verídicas suas -, para tentar descobrir o que aconteceu à filha mais velha, o telefilme é um thriller menos preocupado com os passos da investigação criminal e mais absorto nas provações emocionais de Mari, das restantes filhas desta (incluindo Thomasin McKenzie, que brilhara num dos melhores filmes de 2018, Leave No Trace de Debra Granik, ainda inédito em salas portuguesas) e das familiares das outras jovens assassinadas, quase todas trabalhadoras sexuais recrutadas através da Craiglist, uma rede online que inclui serviços de acompanhantes de luxo.O foco no quotidiano agreste, de casas arrendadas a pulso nos subúrbios industrializados, de empregos precários em simultâneo, no fio da navalha da assistência social, é o prato indigesto mas forte da narrativa, com Garbus a fazer jus ao currículo verista. Mas a afinação de argumento e de olhar quanto à intriga policial mostra-se deficiente, com os passos revistos e exaustos em centenas de thrillers desta natureza e uma inexplicável inépcia da polícia – liderada pelo comandante Richard Dormer, a quem Gabriel Byrne empresta alguma credibilidade –, entre o laxismo, os erros processuais, a misoginia e a pura incompetência, obstáculos que prejudicarão, no lugar de enriquecer, as fases da busca de uma possível verdade. Recomendável retrato humano, pouco cinema.De Liz GarbusEUA, 95 minutos, 2020em streaming na NetflixCom Amy Ryan e Gabriel ByrneNota: 2 estrelas e meia