De tempos a tempos, os homens descobrem o tédio das suas mulheres. Não é necessário ir até à Madame Bovary, chega falar de Fernando Pessoa, que já no Livro do Desassossego dizia que as mulheres precisavam em permanência "de um macho" nas suas vidas – não necessariamente o macho que tinham em casa.



Daí que Pessoa não resistisse a dar o seu contributo com uns curiosos "conselhos às mal-casadas (e algumas solteiras)". O pudor da época – e sobretudo do autor – impedia grandes incentivos, por isso Pessoa ensinava apenas a "trair o seu marido em imaginação".



Muitos anos passaram até 2018 e até vermos no top de vendas Ela Primeiro, romance que vem também tentar resolver o problema da falta de macho, ou pelo menos da falta de macho de qualidade, na vida de muitas das nossas mulheres.



É preciso entender que este tipo de mistérios se auto­-alimentam, provavelmente para efeitos de marketing. Quanto mais se pergunta pelo mistério, mais ele se cumpre.



O facto de a conta de Facebook do autor ter sido denunciada e fechada (chegou a ter 172 mil seguidores, que agora só se podem contentar com o Instagram) devido à recorrência da palavra começada por f, só engordou mais o nome. O suficiente para uma editora reparar no fenómeno e desafiar o autor.



Apenas por curiosidade, sem querer entrar muito neste jogo pouco inocente, enviámos um email anónimo ao escritor a perguntar a razão de esconder a identidade (ele divulga um endereço electrónico na badana dos livros).



Afonso respondeu-nos com "Olá. Privacidade e segurança pessoal", adivinhando nós nesta secura o enfado da resposta já mil vezes dada. Enviámos segundo email a questionar a "segurança pessoal" e não recebemos resposta em tempo útil.



Não será novidade dizer que o pudor que havia em Fernando Pessoa não existe já em Afonso Noite­-Luar. E não parece interessar muito se há algo novo nas cenas de sexo, ou se as estas estão bem escritas – parece só interessar o haver cenas de sexo, como se fosse um mundo novo.

O primeiro livro (2017) vendeu 25 mil. O segundo saiu agora. Tem 61 mil seguidores no Instagram

O homem sexual perfeito

Que às mulheres lhes seja escrito um sexo tão mau, desastrado e irreal é só mais um drama. Veja-se esta passagem em Nada Menos que Tudo (2017), primeiro livro de Afonso Noite-Luar:



"Achas mesmo que vou deixar de fazer sexo contigo durante uma semana só porque estás com o período? Nojo? É óbvio que não vou para lá com a boca mas o meu pau não se queixa. Ai dele. Não sou esquisito." (p. 146)



Ou esta rima de Santos Populares que encontrámos a meio de uma frase:



"E se a minha virilidade morrer muito antes de mim também não será crítico, porque enquanto houver língua e dedo o teu desejo não me vai meter medo." (p. 108)

Ou finalmente, esta cena de Ela Primeiro (2018), segundo livro de Afonso. É já uma das melhores passagens de sexo da literatura portuguesa:

"Comecei a penetrá-la com força, a mesa começou a chorar pelas pernas e a Inês nem sempre aguentava o ímpeto das estocadas do meu pau dentro dela, o que fazia com que desse com a cabeça na parede. Pelo menos tinha o cabelo apanhado atrás, o que amortecia o choque. (p. 154)

Ela Primeiro está estruturado como um filme pornográfico: não existe enredo e se existe é apenas um fiozinho de água. É o mesmo estilo dos livros de José Rodrigues dos Santos, ainda que nestes o que interessa seja pôr as personagens a debitar matéria. Em Ela Primeiro o que interessa é pôr as personagens na cama. Daqui resulta fácil depreender que quem lê José Rodrigues dos Santos quer saber o que é História e quem lê Afonso Noite-Luar quer saber o que é sexo.



Veja-se que à página 30 o protagonista, com uma facilidade impressionante, já tinha tido sexo ou seduzido com sucesso quatro mulheres, incluindo a secretária, uma amiga colorida, uma amiga mesmo amiga e ainda uma rapariga com quem se cruza na rua quando passeavam os cães.



Este homem é – preparamo-nos para o descobrir – a maior máquina sexual alguma vez inventada, e é também sublime na sedução. É tão bom que faz disso profissão: Afonso treina homens para conquistar mulheres, ou melhor as satisfazer, através de lições, treinos e "Mandamentos" (já lá vamos).



Veja-se Afonso em acção, logo no início, a provocar a tal mulher do cão, quando descobre que o dito se chama Biju: "Já pensaste por acaso no bullying que ele sofre dos outros cães por ter um nome tão feio?"



Inteligente e espirituoso. Daí que ao ler este livro seja recorrente a sensação de estarmos a ver uma gala da Casa dos Segredos. Parece que se ouve em fundo alguém dizer "mano, o Afonso táva-se mêmo a fazer a ela, e a gaja, tipo, ficou bué intrigada..."



O sexo que desarruma a mulher

O mais curioso em Ela Primeiro não é ser um mau produto. É ser uma contrafacção de um produto que já de si era horrível: As Cinquentas Sombras de Grey.



Tal como o Grey, Afonso esconde um passado sombrio e é um homem "frio e manipulador de emoções" (p. 177), mas tudo não passa naturalmente de uma máscara, que cairá às mãos de uma mulher – em As Cinquenta Sombras era Anastasia, em Ela Primeiro desconfiamos que é a dona do Biju. E podemos adiantar que as coisas não acabam muito bem para o casal, com aquela deixa final de que também vem aí uma trilogia.



Podíamos também falar do nome do cão de Afonso (Dark) ou da foto do autor (a máscara a remeter para o universo sadomasoquista ou pelo menos das festas sexuais), mas não seria suficiente.



Às Cinquentas Sombras (e a outros livros recentes do género porno para mamãs), Afonso Noite­-Luar foi buscar aquele sexo que está a vender bem.





É em primeiro lugar aquele sexo brusco que despenteia a mulher e a deixa descadeirada, quase praticado por homens neonendertais, o sexo que lhe cumpre o fetiche, o sexo que é bom porque é ordinariozinho.



É sobretudo o sexo que deixa a mulher fisicamente dorida (há várias passagens mas por economia de espaço usamos só esta: "O que é uma boa foda para mim? Uma que te deixe completamente dorida. Em coma profundo pela tamanha coça que levou do meu pau." (Nada Menos que Tudo, p. 105)



É também o sexo que tira a mulher da rotina, aqui entendida a vários níveis, e que Afonso Noite­-Luar gosta de ilustrar com metáforas de oficinas e cantinas: "A verdade é que há anos que passas fome. (…) Estás a precisar de descascar a ferrugem e soltar alguns parafusos. (…) É arroz todas as noites…" (p. 53) Ou: "Cansada da rotina? Cansada de comer arroz todos os dias?" (p. 133)



É o sexo da mulher que está farta de choninhas. "O que tu gostas é de ser completamente possuída e dominada" (p. 215), "Como se eu fosse o teu dono" (p. 61), "Sê submissa na cama, não na vida" (p. 233), "O dono do teu corpo serei eu" (p. 57).



É sexo também de homens exímios, em que na cama é "uma atrás da outra, modo coelho" (p. 119).



É sobretudo um sexo instantâneo, de ignição e combustão mais do que fácil, em que a mulher está sempre a arder de desejo, ou mesmo a fazer sexo em todos os lugares possíveis: numa festa (p. 29), na cozinha (ps. 22 e 51), na berma da estrada (18), na casa de um amigo (31), no capot dos carros (41 e 187), em jardins (41 e 108), num jantar da empresa (44), no elevador do prédio (51), num hotel (75), em bares (79 e 110), "numa sala com vinte pessoas" (81), na Loja do Cidadão (91)...







... numa rua deserta (100), em casa quando estava a tratar de facturas (103), quando tomava banho (118), no carro (134), numa escarpa de 50 metros (148), na praia (154), à saída do trabalho (162), numa rotunda (183), numa estação de serviço (198) e no topo de um prédio (229).



Os mandamentos do macho

A colagem a Cinquenta Sombras é mais evidente no "acordo" que as mulheres têm de assinar com Afonso. O contrato tem 15 cláusulas, de que destacamos a 5ª: "Estarei impedido de te penetrar sem que antes te tenha lubrificado, oral ou manualmente, e além disso não me tenhas autorizado."



Não satisfeito, Afonso impõe 100 "Mandamentos", alguns com contaminações chagasfreitianas ("Não te preocupes com ‘finais felizes’ mas sim com ‘durantes felizes’" – Mandamento 58º), ainda que nem sempre Afonso se perca em rodeios:



"Não sejam nojentinhos: os sexos não se vão chupar sozinhos" (Mandamento 46º)

"Se não comeres tu, alguém vai comer por ti" (33º)

"Faz all in em cada foda (2º)

"Só a cabecinha não conta" (20º)



Falando em Chagas Freitas, Afonso Noite-Luar é também um caminho para lá chegar, assim como Raul Minh’alma – sendo diferentes, estes apelidos (Minh’alma e Noite-Luar) remetem para o mesmo estado de espírito e por issso demora um certo tempo (aconteceu-nos a nós) até se conseguir discernir exactamente quem é o Minh’alma e quem é o Noite-Luar.



O que faz de Minh’alma e Noite­-Luar meios-irmãos, como se pode ver nas seguintes frases espalhadas pelas bibliografias dos três autores, onde os mesmo recorrem às mesmas temáticas, analogias e expressões.

Uma alma sofrida

Raul Minh’alma é um pseudónimo de Pedro Queirós, jovem nascido há 26 anos em Marco de Canaveses. Formou-se em Engenharia Mecânica, mas não exerce por estar hoje dedicado apenas à escrita. O apelido (Minh'alma) é uma pungente referência à origem da sua escrita, diz à SÁBADO por telefone.



Se Afonso Noite-Luar parece estar a pedir inclemência, Raul Minh’alma provoca uma sensação de tréguas. É verdade que as aparências podem enganar, mas qualquer vídeo de Minh’alma disponível na Internet revela o que parece ser um bom moço, especialmente quando fala da mãe, que batalhou para criar oito filhos depois da morte do marido, tinha Raul Minh’alma 12 anos. Raul fala de uma forma muito calma, muitas vezes parece que vai chorar.





O próprio diz à SÁBADO que desde novo trabalhou "no campo", foi ama de crianças durante o secundário e trabalhou nas obras no Verão dos seus 16 anos. Em 2014 começou a publicar no Facebook frases com pensamentos. Foi o começo. São frases que hoje se podem ler tatuadas nas coxas de algumas fãs, escritas nas paredes ou partilhadas na Internet ("Muitas vezes partilham a frase e apagam o meu nome", diz). Ao contrário de Afonso Noite-Luar, foi ele a procurar a editora.



Se Afonso Noite-Luar é lamechas mas também sexual, e se Pedro Chagas Freitas é lamechas mas também escatológico, Raul Minh’alma é só lamechas. Esta é uma passagem que o define bem: "Deixa ir. Se não quer ficar, deixa ir. Um passarinho não é teu a partir do momento em que o apanhas, mas a partir do instante em que abres a mão e ele permanece lá." (Todos os Dias São Para Sempre, 2017).



Ao contrário do que seria de supor, diz à SÁBADO que nunca leu um livro de Pedro Chagas Freitas, "apenas algumas coisas na Internet")

Raul partilha com Afonso Noite­-Luar o constante elogio à Mulher – ambos parecem saber bem o seu mercado. Afonso Noite-Luar vai muito mais longe na técnica (basta ficar só pelo título do novo livro: Ela Primeiro), constantemente fazendo referências ao que poderíamos chamar a mulher real.



Apenas uma citação entre várias:



"Tens os seios pequenos. O teu rabo não é nada de especial. A balança não tem sido muito simpática. (…) Podes não ter sido abençoada com o melhor dos corpos, mas és mulher, logo és tudo." (Nada Menos que Tudo, pág. 66).





Intercâmbio de citações

Há de facto uma "telepatia" literária entre Chagas, Raul e Afonso. Juntos são muitas vezes um só.



Se Chagas diz que "a vida é como uma guerra: ou comes ou és comido" (Eu Sou Deus, 2012), Afonso diz que "a lei da vida é mesmo assim: ou comes ou és comida" (Nada Menos que Tudo, 2017).



Se Chagas diz que "nenhum copo meio cheio me preenche. Não sou mulher de meio copo" (Prometo Falhar, 2014), Raul pede que "não tenhas medo, enche-me o copo, não quero meio" (Larga Quem Não te Agarra, 2016).



Raul Minh’alma publicou cinco livros desde 2011 e vendeu 55 mil exemplares. Tem 411 mil seguidores no Facebook e 87 mil no Instagram

É um sem-fim de repetições. Se Raul diz que "tenho de sentir o amor a rasgar-me por dentro", Afonso "jurava estar a rasgá-la por dentro". Se Chagas diz que "somos feitos da massa do erro", Raul responde com "as pessoas foram criadas para errarem". Se Chagas diz que "parar é morrer", Raul insiste que "parar é morrer".



Irmãos por inteiro ou meios­-irmãos, filhos de uma boa ou de uma má influência, Chagas, Afonso e Raul têm contudo a certeza de estarem casados com a mesma mulher. Resta saber quando é que ele se vai fartar destes machos.