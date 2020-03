Como estar num casamento onde o DJ coloca uma canção dos Abba e o nosso pai, com um copo a mais, decide arriscar-se na pista de dança e recuperar truques e voltas que fazia tão bem há 20 anos: The Gentlemen é divertido, duas horas que deslizam sem se dar por elas, mas serve só como memória de um tempo passado, quando Guy Ritchie era um jovem e desconhecido realizador inglês a brincar aos filmes de gangsters com atores desconhecidos como Jason Statham e ex-futebolistas aspirantes a estrelas de ação como Vinnie Jones.Um Mal Nunca Vem Só é de 1998 e, nesses 22 anos que passaram, Ritchie tornou-se num executor de possíveis franchisings, desde Sherlock Holmes a O Agente da U.N.C.L.E. e Rei Artur, acabando no recente Aladdin.A ideia que fica, pela quantidade de vezes que se ouve a palavra que começa por "c" em The Gentlemen e no humor racial que toca na fronteira do reacionário, é que Ritchie quer muito provar que ainda há um rebelde ali algures.Mas à semelhança da interpretação de McConaughey como o protagonista americano que tenta vender o seu império de marijuana em busca da reforma dourada, é muito estilo para pouca substância.De Guy RitchieEUA • Ação/Crime • M/16 • 113m Com Matthew McConaughey e Michelle DockeryTrês estrelas