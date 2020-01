Crítica de filmes: A Despedida

Baseado na história verídica da família da realizadora, A Despedida foi um considerável sucesso crítico aquando da estreia no festival de Sundance e os resultados de bilheteira têm sido interessantes.Nomeado para dois Globos de Ouro, narra as peripécias de Billi (a estrela sino-americana Awkawafina), uma late bloomer, prestes a ser despejada do seu apartamento e de bolsa académica negada, que descobre a doença fatal de que padece a avó querida, Nai Nai.Billi é o único elemento do clã - os pais emigraram para os EUA quando ela era criança, e há uns tios e um primo fixados no Japão - que discorda da decisão de ocultar a enfermidade à matriarca, mas alinhará no esquema de montagem apressada de um casamento (do primo, com uma nipónica) como pretexto para a reunião de família na China.Há um olhar delicado sobre as particularidades culturais e os ritos de passagem que não é comum em produções externas, mas a progressão da intriga depressa se torna rotineira, com os comuns mal-entendidos e o inevitável carrossel pitoresco e melodramático da boda. Shuzhen Zhao, no papel da avó, quase vale o passeio.Três estrelas e meiaDe Lulu WangEUAComédia Dramática