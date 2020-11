Cristina Ferreira diz que se sentiu "estrangeira" na SIC A apresentadora lançou farpas à empresa onde esteve durante dois anos e anunciou ainda que vai voltar a apresentar um programa com Manuel Luís Goucha para fechar um ciclo. - Vida , Sábado.

A reentrada de Cristina Ferreira na TVI veio movimentar milhões de euros em salários e receitas, mas sobretudo assinalar um percurso inédito nas televisões e raro em qualquer setor de atividade em Portugal: o empregado que começa por baixo e se torna patrão. É o american dream realizado na Malveira. A SÁBADO recupera 44 histórias da apresentadora que, já durante este mês, resolveu acrescentar mais um capítulo na sua vida com o livro "Pra Cima de Puta"Foi por essa via que no dia 17, sexta-feira, Cristina Ferreira se despediu de Francisco Pedro Balsemão (CEO da Impresa) e de Daniel Oliveira (diretor de programas da SIC), entre outras figuras de proa da estação. Não houve um adeus presencial, nem despedida da equipa, apurou a SÁBADO. A mensagem terá sido enviada perto das 19h, pouco antes do comunicado da Media Capital (19h40), a anunciar a contratação. Quase em simultâneo, enviou por email a rescisão unilateral do contrato com efeitos imediatos.Os rumores de saída para a TVI começaram a circular na véspera. A SIC tentou então contactá-la, via telefone, sem sucesso: isto numa altura em que procurava segurá-la, através de conversações para a renovação de contrato. Na manhã seguinte, e antes de começar O Programa da Cristina, Daniel Oliveira foi ter com ela aos estúdios. Cristina terá admitido que há várias semanas estava a negociar com Mário Ferreira, acionista da Media Capital desde maio. A proposta seria imbatível.Apesar da tensão nos bastidores, em antena Cristina aparentou boa disposição. O assistente de realização Ruben Vieira levou-lhe o almoço à cama (bifes com ovos estrelados) e, em tom de brincadeira, passaram pa- ra uma conversa escatológica de autoclismos, cocós e piaçabas. "Hás de sentir saudades minhas", disse ela.Quando acabou O Programa de Cristina, a apresentadora reuniu-se com Francisco Pedro Balsemão e Daniel Oliveira e terá dito que o acordo estava fechado com Mário Ferreira. Ainda assim, ficou de dar uma resposta definitiva meia hora depois. Nada disse, apurou a SÁBADO. Perante a saída consumada, fez-se a gestão de crise. Sábado, às 15h, o diretor da produtora externa (Coral) que faz o programa reuniu-se com a equipa nos estúdios. Sossegou os profissionais, garantindo-lhes que iria renovar contrato com a SIC. Mais tarde, apareceu Daniel Oliveira a reiterar o voto de confiança.Ao longo do fim de semana, Daniel Oliveira reuniu as tropas. Em 48 horas, mudou-se o pacote gráfico (genérico, oráculo e lettering), o nome passou para Casa Feliz e arranjou-se uma dupla de apresentadores. João Baião e Diana Chaves. É uma solução temporária, até à rentréede setembro.A SIC abriu a Casa Feliz com Joana Pais de Brito a imitar Cristina Ferreira – um êxito nas redes sociais nessa segunda-feira. João Baião garantiu tratar-se de um tributo a Cristina, formalizando o fim de um ciclo. Nas redes sociais, houve elogios e críticas à rábula – vista por alguns como gozo.Nas negociações, a TVI tinha vários trunfos na manga, mas não previa um desejo de Cristina Ferreira: ser patroa (ou algo parecido com isso), ainda mais numa empresa onde entrou quase como estagiária, em 2002, com 25 anos. "Na cabeça de algumas pessoas isso é importante, mesmo que seja num ponto de vista quase simbólico", relatou à SÁBADO uma fonte envolvida no processo.Segundo foi óbvio de perceber nas negociações, a Cristina Ferreira apenas interessa o poder. E na SIC não o tinha. Foi sintomática a reação de Daniel Oliveira de que o projeto da estação "nunca foi assente, como tive oportunidade de sublinhar várias vezes, numa só pessoa". E foi sintomático que Cristina tenha partilhado um post de Vicente Alves do Ó, onde o realizador diz que "a Cristina claramente não foi atrás de dinheiro. Foi atrás de poder".Quando saiu para a SIC, uma das razões foi a falta de poder. Era Diretora de Conteúdos Não Informativos, mas na prática não era diretora de nada. Mas na SIC ficou acantonada nas manhãs. Cristina Ferreira quer o poder total e o regresso à TVI – com o pequeno grande pormenor de chegar como acionista – é só o primeiro passo para chegar à posição que José Eduardo Moniz tinha quando ela chegou à TVI: o poder absoluto.O mal-estar com a direção de programas da SIC agudizou-se no início do ano com a contratação de Ricardo Araújo Pereira, em janeiro. Segundo o que foi publicado na altura, R. A. P. ia receber €50 mil por mês, menos do que Cristina recebia (€80 mil), mas só tinha um programa semanal de uma hora (o Governo Sombra), enquanto ela tinha as manhãs todos os dias. No mês seguinte, deu-se a saída repentina do "vizinho" (Cláudio Ramos) para apresentar o Big Brother na TVI. Cristina ficou desiludida por ter sido apanhada de surpresa.Não é crível uma entrada de Cristina como acionista através de um aumento de capital, portanto haverá uma venda de quota à apresentadora – muito provavelmente pela Prisa, que tem 64,47% e que há muito está vendedora. Se a apresentadora comprar 1%, quanto custa? Este ano, Mário Ferreira pagou €10,5 milhões para ficar com 30,22% da Media Capital – foram 25.539.883 ações a 41 cêntimos cada. Ao mesmo preço, Cristina Ferreira teria de pagar €346.504 para ficar com 1% da Média Capital (845.131 ações).Quando a bomba rebentou, a SIC emitiu um comunicado em que informava que "reserva todos os seus direitos em face desta situação". Ou seja, abria a porta a um processo. Logo a seguir o Expresso (jornal do mesmo grupo da SIC) avançava com o valor da indemnização: €4 milhões. "Dois milhões dizem respeito ao valor do salário dos dois anos de contrato não finalizado e pelo menos mais dois relativos a custos paralelos, incluindo produtoras e acordos já feitos com marcas."Segundo a SÁBADO apurou, a primeira abordagem da TVI a Cristina Ferreira foi feita "há dois meses", o que coincide com a entrada de Mário Ferreira como segundo acionista da Media Capital, passando a deter 30,22%. Os dois Ferreiras (Mário e Cristina) reuniram-se pelo menos uma vez presencialmente, "mas ele não foi parte ativa nas negociações", referiu uma fonte. Cristina Ferreira foi tão boa a guardar segredo que a 29 de maio escrevia no seu Facebook: "Dá muito trabalho, mas esta [SIC] é a televisão que eu honro diariamente."Uma fonte ligada ao processo fala de três pessoas da TVI, mais Cristina e a sua agente. Depois, entrou em jogo uma quarta pessoa da TVI e, mais tarde, o núcleo duro alargou-se aos advogados de ambas as equipas, que trataram dos contratos. No total, terão sido pouco mais de 10 pessoas a saber da bomba durante várias semanas.Tudo em casas particulares. Por razões óbvias de recato, não houve encontros em restaurantes, nem em hotéis. Mesmo a conversa que Cristina Ferreira teve com o quartel-general da Prisa em Espanha foi por videochamada. Em situações normais, a apresentadora teria ido a Madrid.Depende se a Media Capital tiver lucros e se distribuir dividendos, como costuma fazer. Mas não houve em 2020, nem em 2019, um reflexo também da perda de valor da empresa fruto da ultrapassagem pela SIC. A última vez que a Media Capital distribuiu dividendos foi em 2018: cada acionista recebeu 22 cêntimos (brutos) por ação. Numcenário igual (como o mesmo dividendo), se Cristina Ferreira tiver 1% da Media Capital isso correspondea 845.131 ações, logo, a €185.928 (brutos) só de dividendos num ano.Segundo fontes ligadas ao processo, o vencimento de Cristina Ferreira está longe dos €2,6 milhões (ou mais) de que se falou nos últimos dias. O seu salário na SIC rondava1 milhão de euros por ano, mas na TVI "não será sequer o dobro disso". Um cenário a rondar os €1,5 milhões será mais realista. Tal como já tinha na SIC, na TVI o seu contrato vai ter uma componente variável, por objetivos – audiências e volume de telepromoções nos seus programas.Audiências. E com elas sobem os valores cobrados aos anunciantes e outras receitas paralelas. O Programa da Cristina estreou em janeiro de 2019 e em fevereiro a SIC já foi a mais vista – recuperou um posto de liderança que não tinha há 12 anos. Nesse mês a SIC teve 18,6% e a TVI 18,5%, uma diferença mínima, mas ano e meio depois (em junho de 2020) a SIC tinha 20,5% e a TVI fez 14,6% (já um fosso de 6%). O último Programa da Cristina teve em média 528 mil espectadores, mais do dobro do Você na TV (251 mil). A grande incógnita é qual é a mais-valia que vai trazer como Diretora de Entretenimento e Ficção."Irias trabalhar com a Cristina, se ela te convidasse?" A pergunta feita a Maria Cerqueira Gomes em outubro, num programa de rádio, mereceu a seguinte resposta: "Não." Depois de muito pensar, justificou, a escolher as palavras: "Não conseguiria tirar o melhor de mim ao lado daquelefuracão." Maria Cerqueira Gomes foi substituir Cristina Ferreira quando esta foi para a SIC em 2018 e as duas, que foram trocando algumas farpas nestes dois anos, não podiam ter perfis mais distintos.No fim de maio, Cristina Ferreira publicou uma foto de um almoço com Manuel Luís Goucha – nesta altura ela já estava em negociações para voltar à TVI, mas o seu ex-parceiro das manhãs, segundo apurou a SÁBADO, soube de tudo pela comunicação social. Tal como Cláudio Ramos. Só depois de se saber publicamente é que a direção da TVI falou com eles. A TVI parece demasiado pequena para os três ao mesmo tempo. A repetição da dupla Goucha-Cristina está descartada, o que coloca Manuel Luís Goucha fora das manhãs – ou fora da TVI (espera-se um contra-ataque da SIC).Com Daniel Oliveira mantinha uma relação cordial, mas fria. Já na TVI, terá de rever rivalidades antigas – nomeadamente com a apresentadora Fátima Lopes, que, segundo fontes do meio, gostaria de ter mais destaque. A relação entre ambas ter-se-á agravado quando Cristina levou a equipa técnica da Coral para o seu programa da SIC. Questionada pela SÁBADO, Fátima Lopes não quis comentar. Cláudio Ramos também não se manifesta acerca do afastamento entre ambos, desde que foi apresentar o Big Brother.Aplaudem-na. Ruben Rua não hesita em dizer à SÁBADO que o upgrade da amiga e mentora "é justo e meritório e o concretizar de um percurso televisivo ímpar". Falam-se com frequência. Pedro Teixeira também foi dos primeiros a felicitá-la nas redes sociais: "Está tudo certo!" O ator ganhou mais notoriedade com ela e é um dos agenciados da Notable, onde a própria detém parte do capital.Cristina Ferreira constituiu em 2008 a empresa Cristina Ferreira Sociedade Unipessoal, Lda. com um capital social de €5.000. O objeto era atividades de comunicação e televisão. Em 2014, a empresa já tinha outro sócio, o pai. O objeto estende-se a produção e apresentação de espetáculos e o comércio de vestuário. Em outubro de 2018, tinha acabado de se transferir para a SIC, fez um aumento de capital de €45 mil através de uma segunda empresa, a DoCasal Investimentos, Lda., consultora de que tem 89%. Em janeiro de 2019, novo aumento de capital, agora de €750 mil, todos subscritos pela apresentadora. No mês seguinte, redução de capital: €700 mil. Em abril de 2019, a empresa muda de nome e passa a chamar-se Amor Ponto.A apresentadora é dona de três empresas e sócia minoritária noutra. A mais antiga é a Amor Ponto (que antigamente se chamava Cristina Ferreira, Lda.) e que tem cinco empregados. Em 2018 faturou €1,4 milhões (lucro de €1,2 milhões). Depois, a Treze7, Lda. (edição da revista Cristina) teve vendas de €1,6 milhões e lucros de €174 mil. Esta empresa tem oito empregados e um capital social de €5.000. A empresa DoCasal Investimentos, Lda. não teve vendas. Finalmente, tem 20% da Lovin Content (consultoria e edições digitais), que também não tem vendas.A apresentadora não é a titular da marca Daily Cristina, cuja face mais visível é um blogue que depois se transformou num site de comércio de roupa, acessórios e sapatos. A marca está registada em nome da Nolive, uma distribuidora de calçado do Porto, "é a legítima proprietária da loja online Cristina", lê-se no site. Mas a marca Daily Cristina no espaço da União Europeia está, essa sim, em nome de Cristina Ferreira. Ambos os registos foram feitos em 2016.A casa da Ericeira, na rua 25 de abril, continua a ser sede e morada de todas as suas empresas. Terá sido nesse rés do chão que viveu com o ex-companheiro e a casa continua na sua posse. Em 2013, Cristina Ferreira começou a construir uma casa de 750 metros junto à casa dos pais em Vale de Bois, Mafra. De linhas contemporâneas, com câmaras de vigilância apontadas à entrada, piscina e painéis solares, a casa contrasta com a moradia mais tradicional dos pais. Ambas ficam a poucos metros do stand de automóveis Casiraghi Cars, propriedade do ex-companheiro António Casinhas. Numa entrevista a Manuel Luís Goucha, a apresentadora disse que na casa que construiu tem dois quartos extra: "Para um dia cuidar dos meus pais e deles [sogros], se eles precisarem."Quando estava na TVI, Cristina Ferreira e Pedro Teixeira conseguiram com o programa Apanha-me se Puderes destronar o Preço Certo, de Fernando Mendes, na RTP. Foi uma vitória histórica entre 2017 e 2018 contra o rei dos fins de tarde na televisão portuguesa. Quando se transferiu para a SIC, Cristina Ferreira tentou o mesmo com o concurso Prémio de Sonho. Não conseguiu e o programa durou apenas três meses (de agosto a outubro de 2019)."Esta revista aproveitou o facto de eu dar a cara a uma campanha de luta contra o cancro para fazer esta capa." A publicação de Cristina Ferreira no Facebook em 2019 vinha acompanhada por uma capa darevista VIP com o título "A luta da apresentadora contra o cancro". "Não vale tudo. Acabei de acionar o meu advogado e espero que a justiça comece a olhar para o tema com outros olhos. E que não demore 5 anos em tribunal." Segundo uma fonte da revista, contactada pela SÁBADO, não houve processo.Lançada em 2015, a revista Cristina teve algumas das capas mais polémicas em Portugal, a começar na de Ricardo Quaresma, em 2015, todo nu só com um quadro com uma fotografia da própria apresentadora. A edição de julho de 2017 teve duas capas nas bancas, uma de dois homens a beijarem-se, a outra de duas mulheres – o mesmo que a Time já tinha feito em 2013, o que lhe valeu acusações de plágio. Um dos fetiches da revista é a nudez: houve imensas capas de pessoas nuas, anónimas e conhecidas, incluindo Joana Amaral Dias, na altura (2015) grávida e a concorrer nas Autárquicas.Embora sejam participações mínimas, a apresentadora tem os pais como sócios das empresas. A mãe, Maria Filomena Jorge, tem €50 (1% do capital social) investido na Treze7, a empresa que comercializaa revista Cristina. O pai, António Jorge Ferreira, tem €2 mil (2%) da Amor Ponto, a empresa principalda apresentadora. Tem ainda €550 (11%) da empresa DoCasal – Investimentos, Lda.Em números redondos são 1,3 milhões no Instagram e 1,8 milhões no Facebook. Mais 400 mil da loja Casiraghi Forever, 176 mil da revista Cristina, 60 mil da marca de Vernigel e 91 mil da Cristina Collection. Total: 3,8 milhões.Além das capas da revista Cristina, houve outro caso de acusação de plágio, no caso da Alameda Turquesa, uma marca portuguesa já com grande projeção internacional. Em abril, uma das fundadoras da empresa mostrou vários exemplos de sandálias que dizem ser cópias. Cristina Ferreira emitiu um comunicado a negar o plágio e a dizer que as suas criações apenas seguem "as tendências mundiais". Ameaçou ainda com um processo por difamação. Até ao fecho desta edição, não foi possível confirmar se a apresentadora concretizou a ameaça.No meio, há quem compare o regresso da saloia da Malveira à TVI com a trama do livro/telenovela Tieta do Agreste quando a protagonista regressa à terra de origem – mas mais poderosa.Iria fazer a coloração em direto no programa, para castanho caramelo em representação da L’Oréal Paris. À última hora, mudou os planos. "O adiamento da passada semana é alheio à L’Oréal Paris", diz a marca à SÁBADO. A cor Cristina 7.7. só foi revelada no seu Instagram na segunda-feira, dia 20.As fotos que tem publicado nas redes sociais (a maioria do mar da Ericeira) têm sido o palco de amores e revoltas. Há quem a venere nas caixas de comentários, mas muitos também a criticam pela ambição que consideram desmedida. E pela alegada sede de mais e mais dinheiro.Só este ano, Cristina Ferreira já esteve de férias ou de fim de semana no Ultima Gstaad (Alpes suíços), na Casa Fuzetta (Olhão), no Sublime Comporta (Alentejo) e no Casas Caiadas (Alentejo). A viagem à Suíça terá saído do seu bolso, uma vez que não há referências ao nome do hotel nas fotos do Facebook. Dos hotéis portugueses, Mário Domingues, do Casas Caiadas, diz a SÁBADO que não houve parceria: "Foi ela que pagou, as referências que fez nas redes sociais foram uma gentileza." A apresentadora reservou todo o empreendimento (4 quartos) para ela e para a família durante um fim de semana no fim de maio. Os preços podem chegar aos €480 por pessoa por noite. Na Casa Fuzetta, respondeu-nos Tara Donovan, a dona deste hotel/casa em Olhão que é alugado à semana e custa €2.850/noite. "Foi um prazer receber a Cristina e os seus amigos. Foram dos convidados mais amorosos que já tivemos. Nada mais tenho a partilhar." O Sublime Comporta não respondeu à SÁBADO. No fim de 2019, a apresentadora esteve nas Maldivas. Nos posts fazia referência sempre à Tui, um sinal de que as férias foram custeadas pela agência de viagens. Em todos os locais, a apresentadora aparece sempre sozinha, mas atrás das câmaras ou está a família ou a sua equipa.A apresentadora esteve lá duas vezes a convite, em 2015 e em 2017. "Em cada fotografia que colocava nas redes sociais havia 35 mil gostos nos 10 minutos seguintes", diz à SÁBADO Rosário Louro, da Autoridade do Turismo da Tailândia em Portugal. Em 2014 tinham ido à Tailândia 34 mil portugueses de férias. Em 2017 foram 48 mil (+41%). Em ambas as viagens Cristina foi com uma equipa de produção. Não receberam dinheiro, "apenas" viagens, alojamento e alimentação. "O impacto dela na Tailândia foi tal – chegou a ser entrevistada por televisões locais – que o governador do Turismo da Tailândia, que é o equivalente a um ministro, ligou para os nossos escritórios emRoma para perguntar quem era a Cristina Ferreira."O pai era bate-chapas, passava o dia na oficina e deu-lhe o primeiro carro. Vermelho e velho, deixava entrar água quando chovia. Já no Você na TV, comprou um Seat Ibiza de dois lugares. Durante muito tempo foi considerada forreta. Descolou-se mais recentemente do rótulo ao volante de um bólide. Nuno do Carmo Costa, relações-públicas da Porsche, confirma à SÁBADO que Cristina comprou um da marca, modelo Panamera, na ordem dos €140 mil. Terá sido em 2018.Começou a namorar com ele aos 18 anos e separaram-se em 2008, quando o filho de ambos tinha 2 anos. Mantiveram a proximidade pelo filho, reforçada durante a quarentena. Cristina tenta resguardar a intimidade: nunca deu uma entrevista conjunta com ele. Já lhe atribuíram vários namorados, mas ao fim de 11 anos de separação a apresentadora continua sozinha.Às vezes a barriga inchava, a ponto de parecer uma grávida de cinco meses. Cristina tentava dietas, mas nada fazia efeito. O público reparava, as revistas atribuíam ao stresse e Iara Rodrigues procurava respostas. A acompanhá-la desde 2013, a nutricionista explica à SÁBADO que houve "condicionantes": "Em abril, fez um exame num laboratório em Espanha para estudar a microbiota intestinal." Havia uma bactéria rara que interferia no equilíbrio no organismo. Tal implicaria reajustes na alimentação a partir de maio. Iara Rodrigues testa os alimentos: tira-lhe uns, põe outros, descobrindo os que lhe provocam más reações (inchaço abdominal). Em certos momentos, recorre ao jejum intermitente. Os resultados notam-se. Em junho, anunciou ter reduzido do tamanho 38 para o 36. Mas nunca fez publicidade – nem tomou – a comprimidos de emagrecimento, conforme esclareceu a própria sobre um anúncio falso que usurpou a sua imagem.João Patrício começou a trabalhar com a apresentadora há mais de uma década, nos primórdios do Somos Portugal (TVI). "Ela é que fundou o formato, foi solicitada para algumas ações", recorda à SÁBADO o realizador d’O Programa da Cristina. Juntamente com o produtor André Manso, os três transitam para a TVI. Cristina Ferreira vai poder agora escolher formatos, constituir equipas e mexer nas novelas. Acréscimo de poder que causa alguma apreensão em profissionais da fábrica de novelas Plural. Um deles queixa-se à SÁBADO: "No daytime produzir é gerir convidados e reportagens. Uma telenovela é muito mais complexa, cada episódio é quase cinema diário e custa €60 mil – 10 vezes mais do que um programa do daytime. O Patrício e o Manso não têm experiência de ficção." À frente da produção nacional, Lurdes Guerreiro (vinda da Endemol e amiga de Cristina) poderá dar uma ajuda.É mandona, perfeccionista e não gosta de ser fotografada sem maquilhagem – à exceção de uma imagem recente, inédita, em que surgiu de cara lavada. Nas promos institucionais da SIC quis aparecer durante mais segundos.Reuniu-se com Nuno Santos na segunda-feira à tarde na estação. Nos corredores comenta-se a contratação milionária. "As pessoas questionam, porque há muita gente [os mais novos] a ganhar mal", diz à SÁBADO uma fonte.Depois de "Sentir", a apresnetadora lançou, este mês, um novo livro que devido ao título já está a criar a esperada controvérsia. Cristina Ferreira vai abordar o perído entre a saída da SIC e o regresso à TVI