Duas crias de raposa-vermelha foram apanhadas a passear no quintal de uma casa em Illinois, nos EUA. Na história partilhada por um utilizador do Reddit, este conta que os animais costumam ir explorar o quintal da sua avó, residente no estado.

Vechrotex, como é conhecido no Reddit, revela ao Bored Panda que a progenitora das crias está sempre a acompanhá-las e atenta aos seus movimentos. Nas fotografias que captou, vê-se os bebés a brincarem no quintal e a explorá-lo. "A mãe vem muitas vezes com as crias", explica. "Está sempre perto quando os seus bebés estão no quintal".