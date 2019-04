Xu Bingyang tem apenas 12 anos, mas todos os dias, faça chuva ou sol, ajuda o seu amigo a ir e a descolar-se na escola, levando-o para as aulas e para a casa de banho.

Há seis anos que Zhang Ze, que sofre de uma rara condição muscular que o impede de andar, consegue mover-se na escola sem problemas, graças à benevolência do seu melhor amigo e colega de turma Xu Bingyang, de 12 anos.

Xu leva todos os dias Zhang para a escola quer faça chuva ou sol, desde o início do ensino primário até ao sexto ano, classe em que se encontram agora. No estabelecimento escolar em Qingshen, na China, também o ajuda a ir buscar o lanche, a entregar os seus trabalhos de casa e a mover-se no edifício, para ir à casa de banho ou para mudar de sala de aula.

A amizade entre as duas crianças da cidade de Meishan, no sudoeste da província de Sichuan foi noticiada pelos meios de comunicação social. Aos jornalistas, Xu disse que tinha prazer em ser a "bengala" do seu amigo. "Eu peso mais de 40kg e o Zhang tem apenas 25kg, por isso é fácil para mim pegá-lo ao colo", contou ao Sichuan Online.

"O Xu Bingyang é o meu melhor amigo. Todos os dias estuda, conversa e brinca comigo. Eu sou-lhe grato todos os dias por cuidar de mim na escola", agradeceu a criança ao amigo, citado pelo mesmo jornal.

Zhang sofre de miastenia grave, uma condição muscular rara autoimune, que afeta os nervos e músculos, e que o levou a perder todo o movimento voluntário das pernas, impedindo-o de andar autonomamente. O menor chinês foi diagnosticado aos quatro anos e logo no seu primeiro dia de escola, Xu ofereceu-se para o ajudar.

"Sou maior do que ele. Pensei que se eu não o ajudasse, ninguém o faria", confessou Xu Bingyang ao canal Chengdu Economic.

O dia a dia não é sempre fácil para o par de amigos: por exemplo, os dois rapazes demoram cerca de três minutos a ir da sala de aula para o WC, que fica a 70 metros. Para percorrer esta curta distância, a criança de 12 anos pega Zhang ao colo de lado. Quanto se trata de escadas, Xu já carrega o amigo às suas cavalitas.

"Durante estes anos todos, Xu tem feito boas ações e nunca se queixou à frente dos seus professores ou colegas de turma", elogio um professor ao Sichuan Online, descrevendo a criança como trabalhadora, madura e realista.

Xu é também muito discreto sobre as suas atitudes: aparentemente, escreve o Daily Mail, nem a sua mãe sabia que o filho ajudava o amigo na escola, explicando que a criança nunca falou sobre esta situação à família e que só soube por outros colegas de turma dos chineses.