Bailey tinha nove anos quando os médicos sentenciaram que a criança tinha "dias ou semanas" de vida. O menino britânico tinha um cancro que se estendeu por todo o seu corpo. No entanto, Bailey demonstrou ser um lutador e desafiou todas as probabilidades, conseguindo sobreviver tempo suficiente para ver nascer a sua irmã Millie.

Bailey morreu poucos dias antes do Natal de 2018, mas só depois de cuidar da sua irmã. Revela a comunicação social inglesa que o menino mudou fraldas, deu banho e cantou para Millie, que nasceu em novembro. "Fez tudo o que um irmão mais velho faria", dizem os pais.

O menino inglês lutou contra um linfoma durante 15 meses. A sua batalha começou no verão de 2016, quando começou a sentir-se menos bem. Em setembro foi internado no hospital e os médicos começaram por suspeitar apenas de uma infeção viral.

Começaram a tratar a criança para essa suposta infeção. Quando não melhorou foram-lhe administrados medicamentos para uma infeção no peito. O seu estado de saúde continuou a deteriorar-se, com o menino a queixar-se de dores no peito e nas costas. Fizeram um teste ao sangue da criança e foi então que descobriram que sofria de linfoma de Hodgkin. Foi diagnosticado quando o mesmo ia já numa fase avançada.

O linfoma de Hodgkin tem uma taxa de sobrevivência a cinco anos bastante alta (86%), quando detetado numa fase inicial.

Os tratamentos tiveram início imediato, sendo Bailey sujeito a quimioterapia. Os resultados iniciais foram satisfatórios e no verão de 2018 pôde voltar a casa. Mas nos exames que fez em agosto, verificou-se que o cancro tinha alastrado para todo o corpo.

"Disseram-nos que não tínhamos muito tempo", contou Lee, o pai do menino, em declarações ao New York Post. "Entrámos no quarto onde ele estava e contámos-lhe. O Bailey só tinha nove ano, mas éramos muito sinceros com ele. Ele começou a chorar e disse que queria estar sozinho. Ficámos com ele um pouco e, ao fim de umas horas, ele assimilou tudo e disse, a sorrir: ‘Vamos para casa’".

A criança começou a preparar o seu próprio funeral e disse que queria que todos se vestissem de super-heróis e que não chorassem muito. "Só podem chorar durante 20 minutos. Têm que cuidar do Riley e da Millie", terá dito Bailey. Riley era o irmão mais novo da criança.

O menino de nove anos continuou a lutar pela doença porque estava determinado a conhecer a sua irmã bebé.

A 22 de Dezembro Bailey foi levado de urgência para o hospital, onde acabaria por morrer, com os pais ao lado da sua cama.