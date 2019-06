Uma criança de 11 anos com autismo foi selecionada pelo seu professor de educação especial para o prémio de "Aluno Mais Irritante" numa escola do estado norte-americano de Indiana. A menção recebeu fortes críticas por parte do pai, Rick Castejon, que reclama que os seus educadores deveriam saber como lidar com o comportamento do seu filho.

"Fomos apanhados de surpresa. Não estávamos à espera disto", afirmou o pai ao jornal local The Times of Northwest Indiana. "Como diretor ou professor, nunca deveriam deixar isto acontecer a qualquer aluno."