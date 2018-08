Uma cria de rinoceronte branco foi encontrada deitada perto do cadáver da progenitora no Parque Nacional Kruger, África do Sul, no passado mês de Maio. O bebé estava ferido na sequência de agressões por parte de caçadores furtivos que mataram a fêmea para conseguir roubar os seus chifres.

Os rangers do parque acreditam que Arthur, a cria, tentou defender a mãe dos caçadores. O raro rinoceronte-branco tinha um dardo (possivelmente tranquilizante) espetado na zona das costelas e escoriações graves nas suas costas e patas.

Arthur, o Bravo, que recebeu esse nome pela sua coragem e resiliência, foi encaminhado para o Centro de Cuidados de Rinocerontes Selvagens da zona, cujo embaixador é o Príncipe Harry do Reino Unido. A cria, entretanto adoptada pelo Zoológico de Dalton de Inglaterra que está a recolher donativos para financiar a sua recuperação, está actualmente no centro na África do Sul e a sarar bem os seus ferimentos.

Porém, o pequeno Arthur ainda chama pela sua mãe, um comportamento típico da espécie, uma vez que ficam com as progenitoras até aos 3 anos de idade – o que não aconteceu a Arthur, pois perdeu a mãe com poucos meses de vida.

A cria tornou-se próxima de outra órfã da mesma espécie chamada Summer.



O tráfico de chifres de rinoceronte movimenta milhões por ano: apenas um quilograma pode alcançar os 60 mil dólares (50,9 mil euros) no mercado negro. Na África do Sul, onde cerca de 80% da população mundial destes animais vive, estima-se que sejam mortos mais de mil rinocerontes por ano.