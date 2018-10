As autoridades francesas encontraram esta semana duas crias de leão. Uma estava num berço e à venda na Internet e outra estava guardada numa garagem em Marselha.

A polícia alfandegária francesa encontrou uma cria de leão numa garagem no sul de Marselha, em França, dias depois de outra cria ter sido encontrada nos subúrbios de Paris.



A cria de leão, com apenas alguns quilos, foi encontrada esta quarta-feira dentro de uma gaiola de transporte de animais que estava guardada numa garagem para carros. A pequena leoa terá cerca de dois meses, explicou o chefe do departamento alfandegário de Marselha.



Um funcionário da garagem foi detido pelas autoridades alfandegárias e disse que tinha levado a cria de uma prédio, depois de os donos do espaço afirmarem estar espantados com a situação.



O animal está aos cuidados de uma instituição de apoio a animais.



Um dia antes de ter sido encontrada a cria, a polícia francesa tinha apreendido um leão de seis semanas de um apartamento de Paris. O homem que mantinha a cria é um homem de 30 anos referenciado pela polícia e está detido. A cria foi encontrada num berço de criança e em boas condições de saúde.



Segundo a polícia, o suspeito tinha a intenção de vender a cria que terá sido roubada. As autoridades foram alertadas por um vídeo a circular nas redes sociais em que era anunciada a venda do animal por um valor de cerca de 10.000 euros.