O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, não se despediu da mãe de 96 anos que morreu num lar em Haia. Mieke Rutte-Dilling não morreu devido à Covid-19 , e a última vez que viu o filho foi a 20 de março. Este foi o dia em que o primeiro-ministro holandês decretou o fecho ao público dos lares de idosos para evitar o contágio dos utentes. As visitas só foram permitidas a partir de 25 de maio, sob condições de segurança.Apesar de a morte ter ocorrido a 13 de maio, só foi divulgada no dia 25. "Eu e a minha família agradecemos por tê-la tido connosco tanto tempo", afirmou Rutte, num comunicado à imprensa. "Esperamos poder lidar com esta grande perda em paz."O lar de idosos situa-se perto da casa de Rutte e, apesar de ter sofrido um surto de coronavírus, não foi essa a causa da morte de Mieke Rutte-Dilling. Desde os anos 80, quando a mãe enviuvou, que o primeiro-ministro holandês cuidava dela. Rutte é o mais novo de seis irmãos e, nas entrevistas, abordava várias vezes o relacionamento próximo com a mãe.No dia em que a mãe morreu, Mark Rutte teve uma reunião do gabinete de crise e deu uma conferência de imprensa em que explicou as medidas de desconfinamento a tomar nos Países Baixos.Na Holanda, registaram-se 5.380 mortes por Covid-19 e 45.445 infeções pelo novo coronavírus.