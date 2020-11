Covid-19. Casal de idosos morre com um dia de diferença em Matosinhos

Unidade Local de Saúde de Matosinhos

"Entraram ambos positivos ao COVID-19 no Hospital Pedro Hispano, com cerca de 24 horas de diferença, e partiram com a mesma diferença", lê-se na publicação partilhada no Facebook. "

Mas porque, hoje, mais do que nunca, a humanização dos cuidados é muito importante, a Equipa da Ala O, onde estiveram internados, tudo fez para que partissem em paz, proporcionando-lhes o momento a que tinham direito com toda a calma, tranquilidade e serenidade. Momento que foi partilhado com a família que também pode estar presente com cada um, com todas as medidas de segurança".

Unidade Local de Saúde de Matosinhos explica a partilha da imagem: "

Sim, uma imagem vale mais do que mil palavras... não precisando de legenda poderia ser somente "AMOR".

Um casal de idosos deu entrada no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, com 24 horas de diferença. E foi com esse prazo de diferença que acabaram por falecer. Apartilhou nas redes sociais uma imagem, que assume valer "mais que mil palavras".foi partilhada pela família e já é pública". "Com ela queremos mostrar que nos preocupamos com cada um dos nossos utentes e com as suas famílias e estamos aqui Perto de Si, a Cuidar", conclui.