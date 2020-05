A reabertura das visitas aos lares correu sem sobressaltos e com adaptação às novas regras. Mas muitos não arrancaram já com os encontros. É que as normas mudaram. Os visitantes não podem ficar mais do que 90 minutos, têm de estar de máscara e não podem circular livremente pelos lares. Estas adaptações nem sempre são fáceis e rápidas, recorda o presidente da Associação de Apoio Domiciliário Lares e Casas de Repouso, a associação de lares privados. João Ferreira de Almeida revela que muitos associados adiaram as visitas porque não tiveram tempo de realizar todas as mudanças.





Uma das indicações da Direção Geral de Saúde é que a visita decorra num espaço próprio, amplo, ou seja, não deve ser na sala de convívio nem no quarto dos utentes. Aqui surge uma das dificuldades, porque se o idoso estiver acamado e partilhar o quarto, terá de existir uma separação física.

Além disso, a instituição é aconselhada a escolher portas de circulação apenas para as visitas e corredores também. Tudo para evitar que se usem os mesmos dos utentes e profissionais. Aliás, uma das indicações é que os encontros se realizem num espaço exterior. Ora, conseguir preencher ou criar formas de responder a estas recomendações não é fácil para todos os lares, refere João Ferreira de Almeida.



Percebendo a urgência de abrir as visitas, os utentes estão todos muitos ansiosos, percebendo isso e o que significa o prejuízo de não haver visitas, acho que foi muito bocadinho cedo de mais. Abrir as visitas neste momento foi precipitado.

Porquê?

Dois motivos: não haver resultados e análises da primeira quinzena das restrições. Ao fim de 15 dias, é preciso uma semana ou duas para analisar os dados e perceber se pode avançar ou recuar. Depois outro factor é que ter apenas uma semana de intervalo entre o anúncio da reabertura e a própria reabertura foi muito pouco tempo. Há muitos lares que precisarão de mais tempo para se adaptarem. Já tenho noticia de lares que vão protelar as visitas.

O que os fez adiar?

A tipologia dos lares é muito diferente. Temos desde imoveis projetados e construídos de raiz, onde será fácil organizar as visitas, até moradias adaptadas. A própria estrutura do imóvel pode dificultar a organização das visitas. Por exemplo, o acesso ao interior do lar, a circulação dentro do lar. Deve ter ideia de que muitos dos utentes estão acamados, não há forma de fazer a visita, sem circular pelo interior do lar. Os lares precisam de tempo para se adaptar. Depois temos de ter em conta as características dos utentes. Um utente autónomo que pode fazer a visita no exterior do lar é diferente de um que esteja acamado.



Acha que alguns lares não reabriram por receio de contágio?

Há receio. Mas também há a perceção da urgência de retomar as visitas. Os idosos estão ansiosos e os familiares também. As videochamadas resultaram muitíssimo bem para aliviar a carga de tensão e ansiedade. Mas não é a mesma coisa. Por outro lado, ter uma filha quem vem visitar a mãe ou pai e não se poderem abraçar é complicado. O mais difícil são os doentes com demência, que muitas vezes se esquecem do que está a acontecer, e não se recordam do motivo pelo qual não se podem beijar ou abraçar.



Acha que após a pandemia - com o risco elevado de contágio nos lares -o Estado apertou o certo aos lares ilegais?

Há notícias na comunicação social de que o Estado ia estar mais alerta e que ia procurar e identificar estes locais. Havendo vontade de tratar no problema, não é difícil descobrir. Basta contactar as cooperações de bombeiros locais, porque são eles, por exemplo, que vão buscá-los para os tratamentos médicos e consultas. Ando há mais de 14 anos a protestar contra os lares ilegais.



Acha que no final do verão a situação nas visitas aos lares estará normalizada?

Vai depender como a situação da pandemia evoluir. Acho que se vai manter uma necessidade de restrições nas visitas. O risco é muito grande. Os lares de idosos têm três fatores acumulados: uma população muito frágil e doente; estão todos junto no mesmo local e todos os dias as empregadas entram e saem. O futuro da pandemia é uma incógnita. O inverno preocupa-nos. Fala-se numa possível segunda vaga. Mas também depende muito do comportamento individual e coletivo nesta altura.