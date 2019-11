Por mais tentador que seja tirar uma selfie com alguns dos animais mais fofos do mundo, como as preguiças ou os ocelotes, o Governo da Costa Rica está a pedir a todos os que visitam o país para se controlarem. A nova campanha, com o título #stopanimalselfies, foi criada como uma resposta ao aumento do número de visitantes que todos os dias chegam e que querem tirar fotografias com os animais para depois partilharem nas redes sociais."Os nossos visitantes têm de conhecer o impacto negativo causado pelas selfies e pelas fotos que mostram contacto direto com os animais", apontou Pamela Castillo à CNN, a vice ministra do ambiente e da energia do país. "O nosso objetivo e responsabilidade enquanto líderes globais em assuntos do ambiente é educar e encorajar as pessoas a serem embaixadores pela proteção da natureza."Assim, o Governo pede aos visitantes para em vez de interagirem com os animais no seu habitat natural (muitas vezes incomodando-os e causando doenças tanto aos animais como às pessoas) tirarem fotografias e selfies com peluches. Já aqueles que quiserem ver os animais mais de perto são convidados a ir em visitas especializadas ou até a visitarem os santuários destes habitantes do país.O país recebe todos os anos 1,7 milhões de visitantes, a maioria deles vindos dos Estados Unidos da América e do Canadá.