Karen Eveleth, vizinha de Renee há mais de dez anos. "Todos os dias levamos alguma coisa. Ele fica feliz por fazer o seu trabalho", disse.

Renee Hellman nunca pensou que as compras poderiam ser entregues em sua casa por um cão - mas aconteceu. No Colorado, EUA, numa altura em que a pandemia do novo coronavírus exige um maior cuidado e precaução, a dona de um golden retriever treinou-o para entregar compras a uma vizinha com problemas de saúde."Eu tenho problemas de pulmão e de coração - todas as coisas com que eles dizem que pessoas da minha idade são suscetíveis ao coronavírus", disse à CNN Renee Hellman, de 71 anos.Para a ajudar, uma vizinha decidiu treinar o seu cão, Sundance. "Faço refeições para ela e o Sundance traz de volta as taças vazias", contouA ideia de Eveleth surgiu após descobrir a história de um cão que confortava pessoas num hospital de Denver. "Pensei, 'espera um segundo, eu tenho um cão que pode ajudar'", disse à CNN. "Liguei-lhe e disse-lhe que ia à mercearia. Eu sei que ela está isolada, sozinha". Assim, começou a fazer as compras à vizinha e Sundance entrega os sacos.