Mais de 140 russos estão detidos em quarentena numa floresta na Sibéria, depois de terem sido retirados de Wuhan, onde começou o surto de coronavírus que já matou centenas de pessoas. Estas pessoas estão a ser monitorizadas pela Guarda Nacional Russa que foi instruída para não deixar entrar ninguém. Como não podem receber visitas nem sair, os "pacientes2 decidiram recorrer ao Instagram para se entreterem.Há então centenas de fotografias e vídeos de russos a comerem, fazer exercício e a fazer diretos via Instagram. E mais virão, já que ainda os esperam duas semanas de quarentena. Há mesmo quem diga que este é, sem qualquer dúvida, o reality show mais estranho da Rússia.Em declarações ao jornal The Guardian, o modelo Pavel Lichman (que tem partilhado vídeos de si a fazer exercício), revelou que estar de quarentena é "bastante fácil", apesar da proibição de entrar em contacto com pessoas nos quartos ao lado que também estão em quarentena, tendo apenas contacto com quem partilham o quarto. "Vou ter um blogue no TikTok, ler livros, ver televisão e responder a jornalistas. Vamos andar, desenvolvermo-nos a nós próprios e tomar conta da nossa saúde", disse o modelo ao jornal britânico.Há quem tenha aproveitado para pôr em dia os filmes em atraso na Netflix e quem tenha decidido aprender línguas. Já Marina Zaitseva fez uma visita guiada ao seu quarto, mostrando os dois livros que planeia ler nas próximas semanas, pacotes de chá, bananas e um tabuleiro de xadrez. Zaitseva disse ao site Fontanka que foram todos colocados dentero de um avião sem saber para onde se dirigiam e que foram depois transportados até ao sanatório onde estão atualmente alojados.