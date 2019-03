A plataforma de streaming vai lançar um documentário sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, vista pela última vez em 2007 na Praia da Luz, no Algarve.

Apesar da oposição da família, a Netflix vai lançar esta sexta-feira um documentário sobre o desaparecimento de Madeleine McCann. O serviço de streaming começou a planear a série documental em 2017, mas o seu lançamento foi várias vezes adiado, revela o The Guardian.



A indústria televisiva acredita que os produtores do documentário sobre a criança que desapareceu em 2007 na Praia da Luz, no Algarve, não conseguiram aceder a informações chave do caso - motivo pelo qual o seu lançamento poderá ter sido adiado.



Os pais de Maddie, Kate e Gerry McCann, negaram-se a participar no documentário e pediram às pessoas envolvidas no caso que não dessem entrevistas aos produtores da série. "Há alguns meses, a produtora pediu a Kate e a Gerry, como aos familiares e amigos, que participassem no documentário. Kate e Gerry não aceitaram e não conseguem entender de que forma é que poderá ajudar nas buscas de Maddie", informou o porta-voz da família, Clarence Mitchell.



Segundo o jornal britânico, a série deverá basear-se em entrevistas com as autoridades portuguesas que investigaram o caso. Os produtores terão entrevistado mais de 40 pessoas - entre as quais o detetive português Gonçalo Amaral e os jornalistas Anthony Summers e Robbyn Swan -, escreve o jornal.



Maddie foi vista pela última vez em maio de 2007, quando tinha apenas três anos, na Praia da Luz, no Algarve.