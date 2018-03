Podem vir a ser as Vinte Mil Léguas Submarinas de Noémie Freire. Caso supere a prova de nove meses até Setembro – o curso de submarinista com um total de 500 horas de mar –, a aluna entrará para a história como a portuguesa pioneira nesta especialidade da Marinha. À semelhança da obra de Júlio Verne, que se passava no submarino Nautilus, o quotidiano da aluna acontece agora no Arpão.





Num raro dia de sol, o submergível está atracado na Base Naval de Lisboa para manutenção. É negro, tem 70 metros de comprimento e conta com cerca de seis mil horas de navegação. Após o primeiro estágio de embarque, que aconteceu a 26 e 27 de Fevereiro passado a Sul de Sesimbra, a aluna desce a escotilha para fazer uma visita guiada à SÁBADO.



O submarino tem um cheiro próprio (a gasóleo) e o espaço é exíguo. Não há um centímetro a perder: os alunos dormem num corredor, em beliches montados nas estruturas de ferro a partir da meia-noite. Por coincidência, a prova de mar aconteceu no 30.º aniversário da aspirante a submarinista. Teria ela estofo para a viagem?, questionou a própria antes de embarcar.

