Condutor e cão sobrevivem cinco dias em carro a comer molho de tacos

Depois da primeira noite passada dentro do carro, tentou ir buscar ajuda, mas a quantidade de neve que tinha caído dificultou-lhe a marcha, tendo regressado ao veículo, revelaram as autoridades, citadas pelo Huffington Post. "O Jeremy manteve-se quente durante quatro dias porque ligava, esporadicamente, o carro e alimentou-se com alguns pacotes de molho para tacos que tinha no carro", revelou o departamento do xerife local.



O condutor não tinha o telemóvel consigo e foi apenas avistado na sexta-feira à tarde, por um carro de limpeza de neve. Os serviços de assitência médica consideraram que apesar de terem fome, Jeremy e o cão estavam bem de saúde.



Numa publicação feita na sua página particular de Facebook, Jeremy escreveu que se sentia "sortudo" por ter sobrevivido e sugeria que não voltassem a tentar algo semelhante.

Jeremy Taylor ficou preso dentro do seu carro no meio de um nevão, no Estado de Oregon. Quando foi encontrado pelas autoridades, cinco dias depois do nevão, revelou que ele e o seu cão sobreviveram graças a pacotes de molho de taco.O homem de 36 anos revelou que estava a fazer corta-mato com o seu SUV quando ficou encercerado na neve com o seu cão Ally.