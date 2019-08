Na noite de 8 de Agosto de 1969, Charles Manson mandou Charles "Tex" Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian matar todos os que vivessem na antiga casa do músico Terry Melcher. Já faz meio século que as mortes de sete pessoas – incluindo a atriz Sharon Tate – aterrorizaram os EUA. À revista People, familiares das vítimas afirmam que a data, que cumpre 50 anos em 2019, é inesquecível pelas piores razões.





A irmã mais nova de Sharon, Debra Tate, relata passar a vida a tentar manter a memória da Sharon viva, enquanto lutava para manter os assassinos na prisão. Mas por muito que tente viver longe da ribalta, os estranhos ainda a encontram. "Eu tenho ameaças de morte no Facebook, tenho pessoas a invadirem a minha propriedade, tenho estranhos no meu site pessoal", diz Debra.

Pouco antes do 50º aniversário da morte da irmã, Debra conta que um homem foi até à porta da sua casa, na Califórnia, nos Estados Unidos, e disse que tinha uma mensagem do Charles Manson. A irmã da atriz pegou na espingarda e o estranho foi embora, mas o incidente deixou-a abalada. "É muito alarmante e eu seria uma tola se não prestasse atenção", acrescentou.

Outra das vítimas foi o cabeleireiro Jay Sebring, namorado de Sharon. A sua sobrinha, Mishele DiMaria, contou à People um episódio que a marcou. No verão de 2009, estava a ver a sua banda favorita e notou que a cantora principal tinha uma camisola com a imagem do líder do culto Charles Manson e três das suas seguidoras. "Senti-me como se tivesse levado um pontapé no estômago", confessa. "A felicidade foi arrancada de mim. Saber que tinha inconscientemente apoiado alguém que gostava dos assassinos do meu tio Jay deixou-me fisicamente doente", acrescenta.

Anthony DiMaria, outro sobrinho de Jay, prepara-se para lançar um documentário sobre a vida do tio como empresário e cabeleireiro das celebridades. Já Debra vai a todas as audiências em que se analisa a liberdade condicional dos assassinos e tem um site onde recebe assinaturas para o grupo de Manson ficar na prisão, No Parole for Manson Family.

No dia 9 de agosto de 1969, a polícia descobriu os corpos de Sebring, da atriz grávida de 8 meses Sharon Tate, de Abigail Folger, de Voytek Frykowski e de Steven Parent na casa de Tate. No dia seguinte, foram encontrados os corpos de Leno LaBianca e da sua mulher Rosemary, a 14 quilómetros de distância.

Os assassinatos inspiraram séries e filmes, mais recentemente a série da Netflix Mindhunter e o filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez… em Hollywood. As famílias das vítimas confessam que sempre que há uma nova menção ou um novo retrato, são forçadas a sofrer novamente.